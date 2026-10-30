Slovenski sklad kupil polovico hrvaške zobozdravstvene skupine

Investicijski sklad Advance Capital Partners je po izpolnitvi odložnih pogojev sklenil nakup polovičnega deleža skupine Adria Dental Group. Gre za največjo platformo zobozdravstvenih storitev v jugovzhodni Evropi, kjer solastnik ostaja sklad Provectus Capital Partners. Z zaključkom transakcije Adria Dental Group vstopa v naslednjo fazo strateškega razvoja, je napovedal novi solastnik.

Kot je razumeti, bo Adria Dental Group še naprej usmerjena v nadaljnjo rast, konsolidacijo še vedno razdrobljenega trga zobozdravstvenih storitev na Hrvaškem, v Sloveniji in Italiji ter krepitev svojega položaja vodilnega regionalnega ponudnika.

Razdrobljenost trga kot priložnost

Tim Umberger. FOTO: Črt Piksi

»Trg zobozdravstvenih storitev v regiji ostaja razdrobljen, kar je za Adria Dental Group velika priložnost za nadaljnjo rast. Skupaj s Provectus Capital Partners in vodstvom ADG želimo pospešiti širitev skupine, nadaljevati konsolidacijo panoge ter z vlaganji v razvoj, tehnologijo in zaposlene ustvarjati dolgoročno vrednost. Verjamemo, da lahko z združevanjem znanja, izkušenj in najboljših praks posameznih klinik ponudimo pacientom še kakovostnejše storitve, zaposlenim pa nove priložnosti za strokovni razvoj,« je ob zaključku transakcije povedal član uprave družbe Advance Capital Partners Tim Umberger.

Začetki razvoja današnje skupine Adria Dental Group segajo v leto 2021, ko je to družbo prevzel Provectus in se je na Hrvaškem s povezovanjem uveljavljenih zobozdravstvenih klinik začela konsolidacija močno razdrobljenega trga zobozdravstvenih storitev. V naslednjih petih letih je skupina izpeljala dvanajst prevzemov, razširila poslovanje v Slovenijo in Italijo ter se razvila v največjo platformo zobozdravstvenih storitev v jugovzhodni Evropi.

Poslovanje na 16 lokacijah

Adria Dental Group danes združuje dvanajst zobozdravstvenih klinik, ki poslujejo na 16 lokacijah na Hrvaškem, v Sloveniji in Italiji. Skupina zaposluje več kot 700 strokovnjakov in na leto ustvari več kot 60 milijonov evrov prihodkov.