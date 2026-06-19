Slovenski sklad vstopa v lastništvo hrvaške zobozdravstvene skupine

Slovenski sklad Advance Capital Partners je s hrvaškim skladom Provectus Capital Partners podpisal kupoprodajno pogodbo za nakup 50-odstotnega lastniškega deleža v skupini Adria Dental Group (ADG), največji platformi zobozdravstvenih storitev v Jugovzhodni Evropi. Po zaključku transakcije bosta Advance Capital Partners in Provectus Capital Partners skupaj podprla nadaljnjo rast in razvoj skupine ADG. Transakcijo morajo potrditi še pristojne agencije za varstvo konkurence, so sporočili iz slovenskega sklada.

Adria Dental Group upravlja mrežo 12 klinik, ki poslujejo na 16 lokacijah na Hrvaškem, v Sloveniji in Italiji. Skupina zaposluje že več kot 700 strokovnjakov in na leto ustvari več kot 60 milijonov evrov prihodkov.

Nadaljnja širitev

Tim Umberger FOTO: Črt Piksi

»Adria Dental Group je v zadnjih petih letih pod okriljem Provectus Capital Partners dosegla izjemno rast ter si zagotovila vodilni položaj v regiji. Še naprej vidimo številne priložnosti za nadaljnjo rast in razvoj. S povezovanjem znanja in izkušenj ekip Advance Capital Partners, Provectus Capital Partners in vodstva ADG lahko skupino še dodatno razširimo, nadaljujemo konsolidacijo regionalnih trgov ter optimiziramo poslovanje in s tem dodatno okrepimo njen položaj vodilne platforme zobozdravstvenih storitev v jugovzhodni Evropi,« je povedal član uprave družbe Advance Capital Partners Tim Umberger.

Temelje za zobozdravstveno skupino je Provectus Capital Partners postavil leta 2021, ko je prevzel družbo Adria Dental s približno 60 zaposlenimi in tremi milijoni evrov letnih prihodkov ter nato izkoristil priložnost za konsolidacijo močno razdrobljenega trga zobozdravstvenih storitev. Provectus Capital Partners je podprl širitev skupine s prevzemi zobozdravstvenih klinik ob hkratnih vlaganjih v zaposlene, tehnologijo, operativne zmogljivosti in najvišjo kakovost storitev. Pod okriljem Provectus Capital Partners je ADG izpeljal 12 prevzemov, se razširil v Slovenijo in Italijo ter se razvil v vodilno platformo zobozdravstvenih storitev v regiji.

Skupno partnerstvo

Partnerstvo z Advance Capital Partners zaznamuje začetek naslednje faze strateškega razvoja ADG, pravijo v slovenskem skladu, kjer so prepričani, da bo skupina ob podpori obeh lastnikov nadaljevala izvajanje svoje strategije rasti in konsolidacijo še vedno razdrobljenega trga zobozdravstvenih storitev na Hrvaškem, v Sloveniji, Italiji in Srbiji, s čimer bo še dodatno utrdila svoj položaj vodilnega regionalnega ponudnika zobozdravstvenih storitev.

»Veseli nas, da se nam kot partner pridružuje Advance Capital Partners, ki deli našo vizijo razvoja skupine, in da bomo skupaj podprli naslednjo fazo rasti ADG,« je povedal partner v družbi Provectus Capital Partners Ivan Dujmović.