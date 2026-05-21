Slovenski startup, ki želi spremeniti vsakodnevno rutino: zakaj je FRESH32 stavil na zobno ščetko

Zobna ščetka je eden tistih izdelkov, ki jih uporabljamo vsak dan, o njih pa redko razmišljamo. Prav v tem je Jan Habat, soustanovitelj slovenskega startupa FRESH32, prepoznal priložnost. Zakaj ne bi izboljšali izdelka, ki ga ima doma skoraj vsak, a se po njegovem mnenju desetletja ni bistveno spremenil?
FRESH32 je slovenski startup, ki razvija inovativne zobne ščetke. Njihov cilj ni bil ustvariti še ene različice obstoječega izdelka, temveč na novo premisliti, kaj bi zobna ščetka lahko bila: učinkovitejša, prijaznejša do uporabnika, oblikovno privlačnejša in bolj trajnostna.
Podjetje je razvilo tehnologijo 3D Bristle Dynamics, s katero želi izboljšati izkušnjo čiščenja zob. Po Habatovih besedah so se pri razvoju osredotočili na tri glavne težave običajnih zobnih ščetk: abrazivnost najlona, nereciklabilnost materialov in pomanjkanje sodobne blagovne znamke, s katero bi se lahko povezale mlajše generacije.
Prav ta kombinacija izdelka, dizajna, trajnosti in jasnega nagovora kupcev je podjetju pomagala do hitre rasti. V manj kot letu dni je FRESH32 pridobil več kot 50.000 uporabnikov.
Zato so pri razvoju izdelkov iskali ravnotežje med funkcionalnostjo, estetiko in odgovornostjo do okolja. Zobna ščetka mora biti po njihovem prepričanju učinkovita, prijetna za uporabo in hkrati dovolj privlačna, da jo uporabnik z veseljem vključi v svojo vsakodnevno rutino.
Eden ključnih elementov zgodbe FRESH32 je sodelovanje z zobozdravniki. Podjetje menda sodeluje z več kot 40 strokovnjaki iz dentalne stroke, ki so pomagali pri razvoju izdelkov in podali povratne informacije iz prakse.
To sodelovanje je pomembno tudi z vidika zaupanja. V oralni higieni namreč ne šteje samo dober dizajn ali močna blagovna znamka, temveč tudi strokovna kredibilnost. Če izdelek priporočajo zobozdravniki, ima pri uporabnikih precej večjo težo.
Eden prvih večjih ciljev je Velika Britanija, ki jo Habat vidi kot pomemben in konkurenčen trg. Hkrati je to okolje, ki lahko podjetju odpre vrata do širše mednarodne prepoznavnosti in pozneje tudi do drugih trgov.
Pri pridobivanju investitorjev je bila po Habatovih besedah ključna kombinacija dobrega izdelka, jasne zgodbe in razumevanja, kdo so pravi vlagatelji za takšen projekt. Vsak pitch je bil tudi proces učenja: priložnost, da ekipa izboljša svojo predstavitev, razume vprašanja trga in natančneje izostri svojo vizijo.
Habat v podkastu odkrito govori tudi o tem, da startup podjetništvo ni romantična zgodba o hitrem uspehu. Zahteva veliko dela, prilagajanja in pripravljenosti na negotovost. Po njegovem moraš biti za vstop v ta svet tudi nekoliko »nor«, saj nikoli ne veš, kaj te tam čaka.
Pri tem so mu pomagale izkušnje iz prejšnjih projektov, delo v korporativnem okolju in študijska izmenjava v Kanadi. V BMW Slovenija se je naučil upravljati velike količine informacij in nalog, medtem ko mu je študij na Queen's School of Business dal drugačen pogled na reševanje problemov, timsko delo in podjetništvo.
Podobno kot v formuli ena tudi v startupu ni dovolj ena dobra poteza. Potrebni so hitre odločitve, jasna komunikacija, nenehno izboljševanje in ekipa, ki zna delovati pod pritiskom.
FRESH32 je za zdaj še mlado podjetje, a z ambicioznimi načrti. Z več kot 50.000 uporabniki, svežo investicijo in jasno usmeritvijo v tujino želi slovenski startup dokazati, da je mogoče tudi na navidezno zasičenem trgu najti prostor za inovacijo.
Njihova zgodba kaže, da tudi najbolj vsakdanji izdelki niso nujno dokončno izumljeni. Včasih je ravno v rutini največ prostora za spremembo.
