Slovenski trg odlično. Je to šele začetek?

Odkar je ECB 12. septembra letos nižala obrestno mero za polog za 10 bazičnih točk na –0,5 odstotka, je slovenski borzni indeks SBITOP na ceni pridobil sedem odstotkov, medtem ko so pomembnejši evropski indeksi, kot sta nemški DAX (+5,9 odstotka) in francoski CAC (+3,9 odstotka), pridobili manj. Tudi ameriški indeksi S & P 500, Dow Jones in Nasdaq v tem obdobju z donosi niso prekosili domačega indeksa. A kljub tej nekoliko višji rasti domačega indeksa od zadnjega nižanja obrestnih mer v območju z evrom ta ostaja cenejši od okoliških in tujih pomembnejših trgov.Poleg tega, da je indeks SBITOP cenejši od pomembnejših ...

