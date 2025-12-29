Slovensko Istro preplavlja gradnja stanovanj za pregrešno visoko ceno

Le petina je najemnih stanovanj, mladi se selijo predvsem iz piranske občine.

V Kopru trenutno gradijo, ali pa bodo zgradili v nekaj letih kakih 1300 stanovanj, v Izoli jih bodo prihodnje leto dogradili in začeli graditi 214, v piranski občini so oziroma bodo v treh letih obnovili le 25 stanovanj in morda začeli graditi še blok za 22 stanovanj. Skupaj torej več kot 1500 stanovanj, od tega pa le kakih 300 javnih najemnih stanovanj. Cene stanovanjskega metra za trg pa se zdaj gibljejo med 4000 in 5000 evrov za kvadratni meter. Gradbena podjetja in nepremičninarji nimajo težav s prodajo stanovanj v obmorskih občinah. Stanovanja so v glavnem vsa vnaprej prodana ali vsaj rezervirana. Investitorji pripravljajo projekte še naprej, saj ne dvomijo, da stanovanj ne bi mogli unovčiti. Razpoložljivih parcel je vse manj, zato ponekod že kar neprimerno tlačijo stanovanja. Tak ...