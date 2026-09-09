Slovensko-izraelski poslovni forum za zaprtimi vrati

V sklopu obiska izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara in odprtja veleposlaništva bo v Ljubljani potekala tudi poslovna konferenca, ki pa je odprta le za akreditirane gospodarstvenike. Gideon Sar prihaja na obisk z gospodarsko delegacijo. Tako bo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, ministrstvom za gospodarstvo, ministrstvom za zunanje in evropske zadeve ter javno agencijo Spirit Slovenija potekal poslovni forum za krepitev gospodarskega sodelovanja med državama. Na forumu bo več kot 50 predstavnikov podjetij iz Slovenije in Izraela razpravljalo o priložnostih za krepitev poslovnega sodelovanja, so sporočili z zunanjega ministrstva. Izrael sicer ni pomemben trgovinski partner Slovenije. Slovenija in Izrael sta lani ustvarila 244 milijonov evrov blagovne menjave, kar to ...