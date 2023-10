Slovensko podjetje, ki raste iz leta v leto: to je njihova skrivnost

Podjetje velja za enega največjih distributerjev svežih, zamrznjenih in konzerviranih prehrambnih izdelkov v Sloveniji. Razpolaga z lastnimi transportnimi sredstvi in dobro opremljenimi skladiščnimi prostori na dveh lokacijah (Kranj in Kozina), ki ustrezajo strogim pravilom HACCP in zagotavljajo zahtevno hladno verigo transporta hranil. Podjetje trguje po celotni Evropi z različnimi izdelki, vključno z lignji, ribami, rakci in drugimi morskimi sadeži, siri, mlečnimi izdelki, svežim perutninskim in rdečim mesom, predpripravljenimi in drugimi artikli. Njegova uspešnost raste iz leta v leto.

