Slovensko podjetje s pomembnim dosežkom

Potem ko je ugledno mednarodno združenje ICERTIAS temeljito preverilo različne vidike poslovanja podjetja Automatic servis, je to postalo prejemnik prestižnega certifikata »Customers' Friend« za vrhunske storitve​ vending.

Kot prvi prejemnik tega certifikata za panogo vending (prodaja prek avtomatov, op. a) v Evropi dokazujejo, da se njihovo prizadevanje za odlično uporabniško izkušnjo odraža tam, kjer najbolj šteje, so sporočili iz družbe Automatic servis. Ta upravlja mrežo avtomatov za prodajo kave in prigrizkov.

Ugledni status »Customers' Friend« podeljuje mednarodna organizacija za tržne raziskave in certificiranje ICERTIAS, ki pod drobnogled jemlje podjetja in organizacije z vsega sveta, nagrajuje pa zgolj tiste, ki izstopajo po zglednem odnosu do strank, zaposlenih in partnerjev. Vsi nominiranci morajo prestati strog postopek ocenjevanja in preverjanja, ki temelji na štirih analitičnih stebrih: ugledu, komunikaciji in družbenih omrežjih, uporabniški izkušnji in zaupanju.

Na podlagi visokih ocen v vseh štirih stebrih je Automatic servis dosegel status najvišje odličnosti.