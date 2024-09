Zavarovalnica Vita s priznanjem za dobre prakse

Življenjska Zavarovalnica Vita, ki je s svojo ponudbo zavarovanj prisotna v NLB poslovalnicah in na spletu, je prejela priznanje Vključi.Vse, ki ga podeljuje sekcija managerk v okviru Združenja Manager. Nagrada, ki izpostavlja podjetja z napredno strategijo vključevanja zaposlenih in raznolikosti, uravnoteženim vodstvom ter razvitim odnosom do enakosti spolov, potrjuje dolgoročno zavezanost Zavarovalnice Vita trajnostnemu poslovanju in enakim možnostim za vse zaposlene. Nagrada Vključi.Vse ni zgolj priznanje za že opravljeno delo, temveč je tudi odlična priložnost za krepitev ugleda podjetja v družbenem okolju, pa tudi za nadaljnje motiviranje zaposlenih in partnerjev, da se tudi oni začnejo še bolj zavzemati za vključujoče in enakopravno delovno okolje.

Strateška prednost raznolikih timov

V Zavarovalnici Vita je raznolikost ena izmed temeljnih vrednot, ki jo podjetje dosledno uresničuje v vsakodnevnih praksah. Vodstvo podjetja razume, da je raznolikost ne le vprašanje moralne odgovornosti, temveč tudi strateška prednost. Raznolikost pomeni ustvarjanje okolja, v katerem so vsi zaposleni – ne glede na spol, starost, etnično pripadnost ali druge osebne značilnosti – vključeni in cenjeni. Podjetje stremi k zagotavljanju enakih priložnosti za vse zaposlene, hkrati pa razvija strategije, ki omogočajo zaposlenim, da izražajo svoje potenciale v vseh življenjskih obdobjih.

FOTO: Barbara Zajc

Razvoj raznolikih timov, ki vključujejo posameznike z različnimi ozadji in izkušnjami, omogoča bolj inovativno, produktivno in kreativno delovno okolje. Vodstvo podjetja stremi k temu, da vsak posameznik prispeva svoje najboljše kompetence ter s tem pomaga krepiti podjetje na vseh ravneh.

Skrb za enakost spolov se izraža tudi v strukturah odločanja znotraj podjetja. V Zavarovalnici Vita so ključni vodstveni položaji enakomerno porazdeljeni med moške in ženske, kar priča o zavezanosti podjetja enakopravnosti.

V imenu vseh sodelavcev zavarovalnice Vite so priznanje Vključi.vse s strani predsednice sekcije managerk, Aleše Mižigoj, prejeli predsednica uprave dr. Barbara Smolnikar, član uprave mag. Tine Pust s sodelavci (Angela Sekuloska, Marko Malešič, Jaka Bidovec in Nina Puhek). FOTO: Združenje Manager

Vloga zavarovalnice v lokalnem in širšem družbenem okolju

Na lokalni ravni Zavarovalnica Vita aktivno sodeluje s skupnostjo, podpira različne projekte in iniciative, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja v lokalnem okolju, obenem pa si prizadevajo za zmanjševanje neenakosti v širši družbi. Najbolj ponosni so na dolgoletno sodelovanje z živalskim vrtom v Ljubljani.

V okviru Zavarovalne skupine Sava sodeluje v iniciativi Srce za svet, ki spodbuja trajnostno naravnanost vsakega posameznika. Tako so sodelovali pri pogozdovanju pogorelega Krasa, pomagali Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) zbirati šolske potrebščine in novoletna darila za otroke, izvedli so dan korporativnega prostovoljstva v ZOO Ljubljana z zaposlenimi.

FOTO: Zavarovalna skupina Sava

Od programov za starše do podpore za vse, ki skrbijo za druge

V zavarovalnici se zavedajo, da je usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ključno za zadovoljstvo in produktivnost zaposlenih. Zato s številnimi ukrepi zaposlenim omogočajo večjo prilagodljivost pri opravljanju delovnih nalog. Poleg možnosti dela od doma, ki ga podjetje spodbuja, so uvedli tudi prilagodljive delovne urnike, ki omogočajo lažje usklajevanje službenih in družinskih obveznosti.

Zavarovalnica Vita ponuja tudi programe za podporo zaposlenim v različnih življenjskih fazah. Sem spadajo programi za starše, ki se vračajo s porodniškega dopusta, starše, ki uvajajo svoje otroke v vrtec ali šolo, pa tudi posebne pobude za podporo zaposlenim, ki skrbijo za ostarele družinske člane.

