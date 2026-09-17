Smešno poceni sončna energija doživlja razcvet

V pusti pokrajini Čakval v severnem delu osrednjega Pakistana podjetje Bestway Cement spreminja zaplate suhe zemlje ter nasade oljk in breskev v gozd sončnih panelov. Kot navajajo v podjetju, bodo s temi projekti do konca leta pridobili dodatnih 6,34 megavata (MW) proizvodnih zmogljivosti, poleg 26 MW sončnih elektrarn, ki so trenutno že nameščene. Sončna energija že zdaj zagotavlja več kot četrtino električne energije, ki poganja njihovo cementarno. »To je edini način, da ostanemo konkurenčni,« pravi Abdul Vahid, generalni direktor obrata v Čakvalu, ki proizvede več kot tri milijone ton cementa na leto. »Naši tekmeci so že krenili v to smer.« Bestway in njegovi tekmeci so med milijoni podjetij in gospodinjstev po vsem svetu, ki so zaradi poplave poceni komponent iz Kitajske namestili ...