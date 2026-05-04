Smetano pobirajo z nafto bogate države

Kdo so vojni zaslužkarji naftne krize – Dobički naftne industrije niso enakomerno porazdeljeni

Pred vsako spremembo cen goriv se poraja vprašanje, kdo s tem služi. Ker stroški niso narasli sorazmerno s cenami, pomeni, da nekateri členi v proizvodno-prodajni verigi kujejo mastne dobičke, ki pa med akterji niso razporejeni enakomerno. Nekatere evropske države so že pozvale, da bi se ustvarjeni dodatni dobički naftnih podjetij prerazporedili in uporabili za blažitev krize. Ob tem velja dodati, da v Sloveniji in drugih državah, kjer je uvedena regulacija cen, skok cen nafte in naftnih derivatov povzroča težave tudi naftnim trgovcem. Večina evropskih naftnih multinacionalk bo poslovanje prvega četrtletja predstavila v začetku maja. Vprašanje pa je, ali bodo razkrile podrobnosti. Do zdaj je britanski BP razkril, da je v prvem četrtletju ustvaril kar petkrat večji dobiček kot v enakem ...