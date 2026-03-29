    Smiselne razširitve individualnih naložbenih računov

    Država bi vsakemu otroku ob rojstvu namenila 3000 evrov na račun INR.
    Lojze Kozole, Ilirika BPH
    29. 3. 2026 | 20:00
    29. 3. 2026 | 20:09
    4:31
    Individualni naložbeni račun (INR) je eden najpomembnejših premikov na slovenskem kapitalskem trgu v zadnjih letih. Prvič sistemsko spodbuja dolgoročno investiranje, razpršitev in odmik od depozitne miselnosti, ki že desetletja zaznamuje slovenska gospodinjstva.

    A kljub temu INR danes rešuje predvsem en problem: kako vlagati. Ne rešuje pa bistveno večjega vprašanja – kako ustvariti kapital tam, kjer ga danes ni. Če želimo narediti naslednji korak, moramo razmišljati širše, ne zgolj kot o produktu, ampak kot o orodju za gradnjo premoženja generacij.

    Smiselne nadgradnje so razmeroma jasne. Sistem bi lahko postopoma zvišal omejitve vplačil, uvedel večjo fleksibilnost pri izstopih ter dodatno okrepil davčne spodbude za dolgoročno varčevanje. To so pomembni koraki, ki bi povečali privlačnost produkta. A nobeden od njih sam po sebi ne spremeni igre. Prava sprememba pride šele, ko v sistem vnesemo začetni kapital – točko, kjer se varčevanje ne začne šele z odločitvijo posameznika, ampak postane del sistema že od začetka.

    Ideja je preprosta. Država bi vsakemu otroku ob rojstvu namenila 3000 evrov na račun INR, sredstva pa bi bila avtomatsko investirana v globalni delniški indeks prek nizkocenovnega sklada ETF. Brez špekulacij, brez izbire posameznih delnic. Tak pristop pomeni, da otrok že ob rojstvu postane del svetovnega gospodarstva – ne kot opazovalec, ampak kot udeleženec rasti.

    Leta 2024 se je v Sloveniji rodilo približno 16.875 otrok, kar pomeni okoli 50 milijonov evrov na leto. V kontekstu državnega proračuna gre za razmeroma omejen znesek, še posebej če ga primerjamo z drugimi oblikami porabe brez dolgoročnega učinka. V tem kontekstu tak ukrep ni strošek, temveč preusmeritev dela sredstev v produktivno rabo.

    Če začetnih 3000 evrov ostane investiranih, začne delovati učinek obrestno-obrestnega računa. Ob predpostavki šestodstotnega donosa se znesek v dvajsetih letih približa 10.000 evrom, v tridesetih letih pa preseže 17.000 evrov. Na ravni ene generacije to pomeni približno 160 milijonov evrov kapitala po 30 letih iz enkratnega letnega vložka okoli 50 milijonov evrov. Če starši pri tem dodajo še zmeren mesečni znesek, se kapital na ravni posameznika hitro približa tudi do 50.000 evrom ali več, na ravni generacije pa to pomeni več sto milijonov evrov ustvarjenega premoženja.

    Ker posamezniki po podatkih statističnega urada prve otroke večinoma dobijo okoli 30. leta, tak kapital pride ravno ob pravem času, kot podpora pri reševanju stanovanjskega vprašanja, začetku samostojne poti ali ustvarjanju finančne varnosti za naslednjo generacijo. Izbira globalnega indeksa je ključna, saj omogoča razpršitev čez celotno svetovno gospodarstvo, nizke stroške in stabilno dolgoročno rast brez potrebe po aktivnem upravljanju. Gre za enega redkih primerov, kjer preprostost dejansko povečuje učinkovitost. Uvedba začetnega kapitala ob rojstvu ima širše posledice. Ustvarja bolj enako izhodišče, spreminja vedenje in spodbuja dolgoročno razmišljanje. Hkrati krepi kapitalski trg, saj se več sredstev preliva v produktivne naložbe, namesto da ostajajo na depozitih. V časih, ko se javna razprava pogosto vrti okoli kratkoročnih tem, bi bil tak ukrep korak v pravo smer, torej premik proti gradnji dolgoročnega premoženja in stabilnosti družbe.

    Če ukrep pogledamo skozi prizmo proračuna, gre za približno 50 milijonov evrov na leto. Če pa ga pogledamo skozi prizmo dolgoročnih učinkov, govorimo o generacijah, ki vstopajo v življenje z osnovnim kapitalom. Razlika med stroškom in investicijo je v času in prav čas je tukaj največji zaveznik.

    Intervju

    Miha Kovač: Janša se ne more umakniti in njegovo delo ne bo nikoli končano

    S profesorjem na ljubljanski filozofski fakulteti smo se pogovarjali o predvolilnem dogajanju in povolilni negotovosti.
    Gorazd Utenkar 29. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Desnica ima večino, a politika ostaja kaotična

    Verjetnost, da bo Resnica vztrajala v vladi, ki bi morala sprejeti nepriljubljene rešitve, je minimalna.
    Luka Lisjak Gabrijelčič 28. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Pozivam predsednico republike, da Janši ne podeli mandatarstva

    Predsednica ima diskrecijsko pravico, da ne podeli mandatarstva prvaku SDS, ker je domnevno povezan z vmešavanjem izraelske obveščevalne agencije v volitve.
    27. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Trst

    Starša na dopust v Šarm el Šejk, pet otrok pustila same doma

    Prepuščeni so bili sami sebi, končalo se je tako, da so jih po prijavi in posredovanju policije ter socialnih služb zdaj namestili na varno v skupnost.
    27. 3. 2026 | 13:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prenova kuhinje? Napaka, ki jo mnogi opazijo prepozno

    Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
    23. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
    Vredno branja

    To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

    Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
    27. 3. 2026 | 12:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

    Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
    23. 3. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Digitalna banka mora biti preprosta, pregledna in dostopna

    Mobilna banka mora uporabnikom z le nekaj kliki omogočiti rast premoženja.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Zmagovalci postavljajo v središče odnos s stranko

    Dostopnost digitalnih storitev je v Sloveniji preveč zapostavljeno področje, ki ga številne banke obravnavajo kot drugotno ali zgolj kot zakonsko obveznost.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Šport dodaja visoko čustveno vrednost blagovnim znamkam

    Sodoben šport je spektakel in zgodba, ki od športnika zahteva, da je tudi javna osebnost, podjetnik in medijska platforma.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Danes še en čarobni dan za otroke v Planici

    Slovenski športni praznik si bo ogledalo več kot 4000 otrok in njihovih spremljevalcev iz skoraj stotih šol. Do zdaj sodelovalo 117.000 otrok.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    varčevanjegospodarska rastnaložbe

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugo
    Formula 1

    Verstappen šokiral z izjavo: Zakaj ne bi videl prijateljev, če ...

    Max Verstappen je večkrat kritiziral tehnične spremembe dirkalnikov formule 1. Splošno razširjeno je prepričanje, da bo pretehtal svojo prihodnost.
    Peter Zalokar 29. 3. 2026 | 20:20
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Čehi bodo v razvoj Zlatega griča investirali 20 milijonov evrov

    Občinski svet soglasno potrdil občinski podrobni prostorski načrt za Zlati grič v Škalcah.
    29. 3. 2026 | 20:13
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Domači trg

    Smiselne razširitve individualnih naložbenih računov

    Država bi vsakemu otroku ob rojstvu namenila 3000 evrov na račun INR.
    29. 3. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Kit grbavec že tretjič nasedel na nemški obali, njegovo stanje je kritično

    »Celotna prognoza ne kaže dobro,« je po ogledu na terenu povedal morski znanstvenik Burkard Baschek.
    29. 3. 2026 | 19:31
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna

    Zelenski na arabski turneji

    Ukrajina sklepa obrambne sporazume in prodaja svojo vojaško tehnologijo.
    29. 3. 2026 | 19:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

    Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

    Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 13:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NABAVNA KONFERENCA

    Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

    Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Slovenci imamo 40 milijard prihrankov, a z vlaganjem še vedno odlašamo

    Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TOPLOTNA ČRPALKA

    Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

    Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
    Promo Delo 27. 3. 2026 | 14:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

    Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
    27. 3. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ko podjetje nima naslednika

    Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
    Promo Delo 27. 3. 2026 | 09:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

    Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 16:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

    Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdor tega ne meri, že zaostaja – in tega se mnogi bojijo

    V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
    Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

    Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POMEMBEN POTENCIAL

    Bi lahko prav to postalo ena ključnih rešitev za ogrevanje?

    Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BELJAKOVINE

    Zakaj o tej sestavini zadnja leta govori vse več strokovnjakov?

    Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
    3. 3. 2026 | 09:16
    Preberite več

