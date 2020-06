FOTO:Smo sodobno podjetje, digitalizacija in trajnost sta naša postulata

Prvega julija bo minilo deset let, odkar je Droga Kolinska postala sestavni del skupine Atlantic Grupa, ki je eno vodilnih prehranskih podjetij v regiji s priznanimi blagovnimi znamkami. Ni ga potrošnika, ki ne bi poznal vsaj nekaj njihovih blagovnih znamk, kot so Argeta, Cockta, Barcaffè ali pa Donat Mg. V času koronakrize so dali nov zagon e-knjigam Argeta Junior, poučnim zgodbam z interaktivnimi nalogami, ki spodbujajo kognitivni razvoj otrok, uporabljajo pa jih tudi nekateri učitelji pri pouku na daljavo, je med drugim v intervjuju povedal Enzo Smrekar, direktor Atlantic Droge Kolinske in podpredsednik za delikatesne namaze, Donat ...