So letošnji načrti Petrola še uresničljivi?

Trgovec z energenti je lani čisti dobiček povečal za četrtino, letos pa je začrtal desetodstotno rast.

Petrol je lani čisti dobiček povečal za četrtino, tako da je ta znašal 174 milijonov evrov. Vendar pa je rast dobička predvsem posledica boljšega finančnega dela. Trgovec je lani povečal količinsko prodajo, a so prihodki ostali podobni kot predlanskim. Prihodki od prodaje izdelkov in storitev so lani dosegli 6,14 milijarde evrov, kar je le pol odstotka več kot predlanskim. Pri tem je trgovec prodajo pogonskih goriv količinsko povečal za šest odstotkov, prodajo zemeljskega plina za desetino in prodajo električne energije za pet odstotkov. Prihodki od prodaje trgovskega blaga so se povečali za štiri odstotke, je razvidno iz nerevidiranega poročila poslovanja. Primerjava količinske prodaje in ustvarjenih kosmatih marž pokaže, da se je povprečna marža trgovca od prodaje energentov lani ...