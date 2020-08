So marihuana delnice zrele za nakup?

Kanadska legalizacija proizvodnje in uporabe proizvodov s THC, od posušenih cvetov za kajenje do penečih se vin, ki te dvignejo v višave, je v preteklih letih povzročila pravo evforijo vlaganja v delniški sektor konoplje (cannabis). Podjetja so rasla kot gobe po dežju, potencial trga pa se je ocenjeval s podobnimi predpostavkami in stopnjami rasti, kot smo jih vajeni za segmente in podjetja iz tehnološkega sektorja.Vrednost delnic kanadskih marihuana podjetij, naj navedem tiste, ki so med vlagatelji najpopularnejše in so uvrščene tudi na katero od ameriških borz: Canopy Growth (CGC), Aurora Cannabis (ACB), Cronos Group (CRON), ...