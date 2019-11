So tehnološke spremembe priložnost ali grožnja?

Tehnološke spremembe odpirajo nove priložnosti

Obvladovanje negotovosti in tveganj

Za SIQ so razvoj umetne inteligence, tehnologije ​blockchain ​in podobni razvojni premiki eden od vzrokov rasti, ki ustvarja tudi pozitivno vzdušje v organizaciji.

Za boljšo konkurenčnost

S tehnološkim razvojem se spreminjajo tako konkurenčno okolje v panogi kot tudi navade ljudi, zato je nujno, da se za nove razmere čim prej ustrezno opremimo, pravijo v Banki Intesa Sanpaolo.

Ljubljana – Tehnološke spremembe vplivajo na razvoj vseh podjetij, v vseh panogah. Največja izziva učinkovite digitalizacije pa sta spreminjanje organizacijske kulture v podjetjih in optimizacija procesov, ki implementirajo priložnosti digitalizacije. Obenem pa se ne sme spregledati spremembe navad kupcev.Izzivi tehnoloških sprememb so bolj priložnosti kot grožnje, pravijo na, ki že več kot 50 let sodeluje z organizacijami pri nastopanju na trgih, dvigu storilnosti, izboljšanju kakovosti in napredovanju k odličnosti. »Predstavljajo namreč ne le možnost za razvoj novih storitev, ampak predvsem tudi izziv za sodelavce, da odkrivajo novo in se ne prepuščajo lažnivo varnemu udobju osvojenega. Za nas so razvoj umetne inteligence, tehnologije ​blockchain ​in podobni razvojni premiki eden od vzrokov rasti, ki ustvarja tudi pozitivno vzdušje v organizaciji,« poudarjajo v SIQ.S tehnološkim razvojem se spreminjajo tako konkurenčno okolje v panogi kot tudi navade ljudi, zato je nujno, da se za nove razmere čim prej ustrezno opremimo. In bančništvo pri tem ni izjema. Tako želi na primerv tem pogledu postati prva med slovenskimi bankami. »Zelo zgovoren signal o naših namenih smo dali s tem, ko smo na trg pripeljali storitev apple pay. In to je šele začetek. Tehnološke spremembe odpirajo nove priložnosti tudi pri poslovanju s podjetji. Prepričani smo, da bomo tudi na tem področju lahko skupaj z našo matično banko tvorno prispevali k preobrazbi in rasti slovenskih podjetij. Sicer pa je bila inovativnost od nekdaj zapisana v našem DNK, kar želimo še naprej skrbno negovati,« pojasnjuje, direktor sektorja za marketing in korporativno komuniciranje pri banki Intesa Sanpaolo.Kako poiskati pravo mero priložnosti na eni strani ter obvladovati negotovosti in tveganja na drugi, pa je temeljno vprašanje vsakega vodenja, pravijo na SIQ. In dodajajo, da ga poskušajo reševati sproti, evolucijsko. Poskušajo delati krajše, a hitrejše korake, in ne velikih utopičnih, saj je manjše mogoče hitreje popravljati ali celo opuščati.Da so določena tveganja vedno prisotna, pa poudarjajo v banki Intesa Sanpaolo, saj nihče nima kristalne krogle, s katero bi lahko z gotovostjo napovedal prihodnost. »Obvladovanje tveganj je za banko ključnega pomena. Pomembno je, da se sodelavci med sabo vseskozi pogovarjamo, saj le tako lahko dosežemo skupno razumevanje določenih razmer in dejstev. Priložnosti, ki nam pridejo naproti, so običajno pospremljene z velikim optimizmom, a napačna in enostranska presoja teh priložnosti lahko kaj kmalu privede do potencialne škode,« poudarja Igor Radovič in dodaja, da v banki zelo veliko vlagajo v izobraževanje sodelavcev, ki delujejo na področju tveganj, pri čemer znanje, izkušnje in primere dobre prakse črpajo tudi pri matični banki. »A brez izmenjave tega znanja s sodelavci z drugih področij poslovanja banke in spodbujanja pogovora ne gre.«Na vprašanje, kako bi bilo treba zagotavljati konkurenčnost države in podjetij, pa v Intesi Sanpaolo odgovarjajo, kot pravi Igor Radovič, da bi si morali prizadevati za večja vlaganja v raziskave in razvoj ter za spodbujanje inovativnosti. Kreativno razmišljanje bi morali še bolj spodbujati že pri otrocih, saj se bodo ti morali ustrezno pripraviti na številne poklice, ki danes še ne obstajajo. »Čedalje bolj se v ospredje postavlja okoljski vidik poslovanja gospodarskih družb, kar dokazujejo tudi številna prizadevanja nekaterih slovenskih institucij, da se o tovrstnih temah začnemo bolj konkretno in sistematično pogovarjati tudi v krogu bank in drugih finančnih družb.«Konkurenčnost države je rezultat konkurenčnosti podjetij, zato bi morala država sproščati mehanizme, ki ovirajo svobodno in hitro odločanje tistih, ki tvegajo in žanjejo uspehe, to pa so gospodarske družbe, ugotavljajo na SIQ. Poglavitne konkurenčne prednosti SIQ so znanje in izkušnje njihovih strokovnjakov, mednarodna prepoznavnost in kredibilnost, fleksibilnost, ponudba celostnih rešitev in uvajanje novih storitev ter stalno prilagajanje trgu.