Socialni partnerji proti socialnemu dampingu

Kako Evropa omejuje kitajske in turške gradbince

Ljubljana – Nadzorni svet Darsa bo v petek predvidoma podal soglasje k izbiri Cengiza za graditelja nove cevi predora Karavanke. Delodajalci in sindikati iz gradbeništva so medtem, ob podpisu dodatka h kolektivni pogodbi, opozorili na nelojalno konkurenco in socialni damping.S spremenjeno kolektivno pogodbo smo izboljšali položaj zaposlenih, je dejal sekretar sindikata delavcev gradbenih dejavnosti. Z njo se za pet odstotkov zvišuje dodatek za prevoz na gradbišče, dodatek za prehrano so dvignili na najmanj pet evrov na dan, višji je dodatek na podaljšan delovni čas ter letni regres, ki bo znašal najmanj tisoč evrov, in jubilejne nagrade. Tarifne lestvice nismo spreminjali, to pričakujemo v prihodnje, je dodal.Tako na sindikalni kot delodajalski strani so poudarili prizadevanja, da bi se morala uveljaviti razširjena kolektivna pogodba. »Želimo si, da se kolektivna pogodba uveljavi za vse, da ne bo prihajalo do nelojalne konkurence s socialnim dampingom,« je dejal direktor gradbene zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije. Govorci so ob tem spomnili na tujo konkurenco, ki prihaja na slovenski gradbeni trg.Socialni damping je težava, ki ne odraža realne cene dela, zaposleni nimajo pravic iz kolektivne pogodbe, pojavljajo se delo na črno in prekarne oblike, je dejal predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam: »Pri tem ne govorim, da imamo po drugi strani lahko negospodararno porabo javnih sredstev. Vendar morajo biti pogoji za vse enaki in da se realno ovrednoti cena dela.« Po njegovem mnenju se mora zato po eni strani uveljaviti razširjena veljavnost kolektivne pogodbe, po drugi strani pa bi javni naročniki morali pri naročanju upoštevati socialne kriterije. To možnost daje tudi zakon o javnem naročanju. Jože Renar je k temu dodal, da bi država lahko določila, da je za sodelovanje v javnih razpisih nujno spoštovane kolektivne pogodbe. Zaživeti pa bi moral tudi paritetni sklad za zaščito podjetij in zaposlenih v manj ugodnih časih, so enotni delodajalci in sindikati.