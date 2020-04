Sod nafte za dolar

Na svetovnih naftnih trgih je danes prišlo do tehničnega zloma, predvsem pa do velike izgube neprevidnih špekulativnih trgovcev z naftnimi pogodbami. Ker se danes neha trgovati s terminskimi pogodbami za maj, je vrednost teh pogodb strmoglavila.Nekaj "srečnežev" je zadnji trenutek še uspelo prodati pogodbe za nafto a je cena zahodnoteksaške nafte z dostavo v maju zdrsnila pod deset dolarjev za sod. Sodeč po nekaterih portalih so trgovci majske pogodbe prodajali tudi po dolar za sod. Veliko vlagateljev pa se sploh ni moglo znebiti pogodb, saj jih nihče noče.Znižala se je tudi cena terminskih poslov za junij, ki od danes kaže ...