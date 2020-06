Sodišče namesto 53,9 milijona Agrokorju prisodilo milijon evrov globe

Potem ko je AVK Agrokorju zaradi nepriglasitve koncentracije po prevzemu Costelle izrekla 53,9 milijona evrov globe, je ljubljansko okrajno sodišče Agrokorju prisodilo le milijon evrov globe, piše Dnevnik. Če bo Agrokor globo poravnal, bo lahko spet prosto razpolagal z delnicami Mercatorja, omogočen pa bo tudi prenos Mercatorja na Fortenovo.Ker hrvaški Agrokor ob prevzemu proizvajalke vod Costella iz Fare na Dolenjskem leta 2016 ni priglasil koncentracije na trgu, mu je Javna agencija RS za varstvo konkurence (AVK) oktobra lani izrekla globo v višini 53,9 milijona evrov. Zoper takšno odločitev se je Agrokor pritožil na ljubljansko okrajno sodišče kot pritožbeni organ, to pa je pred dnevi odločilo, da mora Agrokor plačati "le" milijon evrov globe, je Dnevnik neuradno izvedel v petek pozno popoldne.Zoper to odločitev sodišča se Agrokor lahko pritoži, medtem ko AVK tega ne more storiti, še navaja časnik.Če bo Agrokor milijonsko globo poravnal, bo lahko prosto razpolagal z delnicami Mercatorja. AVK je namreč hrvaškemu koncernu ob izreku globe za pol leta zasegla Mercatorjeve delnice, pred dnevi pa je zaseg podaljšala še za pol leta. Poleg tega bi bila s tem premagana pomembna ovira za prenos lastništva Mercatorjevih delnic s finančno nasedlega Agrokorja na Fortenovo, na katero so bile sicer z izjemo Mercatorja že prenesene vse solventne družbe Agrokorja.Za prenos Mercatorja morata biti ob odmrznitvi omenjenih delnic izpolnjena še dva predpogoja. Potrebno je še dovoljenje Evropske komisije, ki ga v Zagrebu pričakujejo v nekaj mesecih, Fortenova pa mora dobiti tudi soglasje vseh 56 bank upnic Mercatorja.V Fortenovi so ta teden za STA izrazili pričakovanje, da bo do prenosa delnic Mercatorja z Agrokorja na njihovo skupino prišlo do konca leta.