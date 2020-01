Sodišče odločilo o zasegu delnic Mercatorja

Zavarovanje globe



Prijava Bruslju

Fabris Peruško Foto Roman Šipić

Ljubljana - Okrajno sodišče v Ljubljani je odločilo v zadevi začasnega zasega delnic Mercatorja hrvaškemu Agrokorju in je 31. decembra odločitev skupaj s spisom poslalo Agenciji za varstvo konkurence (AVK), poroča STA. Kakšna je odločitev, sodišče ne razkriva, na AVK pa pravijo, da sklepa sodišča še niso prejeli in da z njegovo vsebino niso seznanjeni. Tudi v Fortenovi z odločitvijo še niso seznanjeni.»O zadevi Agrokor-Mercator je bilo že odločeno v 48-urnem roku, ko je bil spis dne 31. decembra 2019 skupaj z odločitvijo Okrajnega sodišča v Ljubljani vrnjen prekrškovnemu organu Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK) nazaj,« so povedali na sodišču.Okrajno sodišče je odločalo o pritožbi Agrokorja na nedavni sklep slovenskega varuha konkurence, da Agrokorju začasno odvzame delnice Mercatorja za zavarovanje za plačilo globe v višini 53,9 milijona evrov, ki jo je agencija tej hrvaški družbi naložila zaradi prevzema polnilnice vode Costella.V Fortenovi so sklep odvzem delnic označili kot nesorazmeren ukrep na poslagi napačne uporabe in zlorabe zakona. Edini namen potez slovenske strani pa naj bi bil najti pravni način za nacionalizacijo delnic Mercatorja in onemogočiti njihov prenos iz zadolženega Agrokorja na Fortenovo, kot zdravo jedro nasedle skupine.AVK je postopek za zaseg delnic Mercatorja začela sredi decembra v skladu z zakonom o prekrških. Predstavniki Fortenove so se na odločitev pritožili, sodišče pa je moralo odločitev sprejeti v 48 urah.Z začasnim odvzemom Mercatorjevih delnic so načrti za prenos lastništva Mercatorja z Agrokorja na skupino Fortenova, na katero so prenesli zdrave dele propadlega Agrokorja, zaustavljeni. Izredni upravitelj Agrokorjaje o ravnanju AVK seznanil tudi organe v Bruslju . »Evropskega in nacionalne regulatorje za konkurenco, Peruško v imenu Agrokorja podrobno obvešča o kršitvi legitimnih pričakovanj investitorja glede uporabe zakona in prakse glede tujih naložb znotraj EU, diskriminaciji na podlagi nacionalnosti glede naložb znotraj EU in kršitvah, ki de facto, pomenijo omejevanje pravic in nezakonito razlastitev naložb znotraj EU, ki jih je zagrešila slovenska Agencija za varstvo konkurence,« so sporočili.