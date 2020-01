Sodišče potrdilo zaseg Mercatorjevih delnic

Fabris Peruško Foto Roman Šipić

Okrajno sodišče je potrdilo odločitev Agencije za varstvo konkurence (AVK) glede začasnega odvzema Mercatorjevih delnic Agrokorju. »AVK je danes prejela odločitev Okrajnega sodišča v Ljubljani o pritožbi pravne osebe Agrokor zoper sklep o zavarovanju izvršitve odločbe o prekršku, s katerim je AVK pravni osebi začasno odvzela delnice Mercatorja.Agencija pojasnjuje, da je pristojno sodišče s sklepom v celoti potrdilo odločitev Agencije in pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo,« so sporočili iz AVK.Agencija je namreč sprožila postopek za začasni zaseg 70-odstotnega deleža Mercatorja , ki je v lasti Agrokorja in je bil predviden za prenos na Fortenovo, kot zdravo jedro nasedle hrvaške skupine. AVK je postopek zasega sprožila zaradi zavarovanja plačila 53,9 milijona evrov globe, ki jo je varuh konkurence izrekel Agrokorju zaradi nepriglasitve prevzema polnilnice vode Costella. Agrokor se je na ukrep AVK pritožil, slovenskega varuha konkurence pa zatožil Bruslju.»Agrokor obžaluje odločitev sodišča in bo uporabil vsa razpoložljiva pravna sredstva, da bi dosegel razveljavitev sklepa Agencije in zavaroval svoja lastniška upravičenja v Mercatorju,« so sporočili iz Fortenove. Dodali so, da sodišče ni upoštevalo Agrokorjevega ključnega pritožbenega argumenta, da agencija v konkretnem primeru niti ni imela pravne podlage za izdajo sklepa o začasnem odvzemu delnic Mercatorja. Ljubljansko okrajno sodišče namreč odloča tudi o Agrokorjevi zahtevi za pravno varstvo zoper odločbo o prekršku v primeru Costelle. Sodišče je zavrnilo je tudi Agrokorjev pritožbeni očitek, da direktor AVKni pristojen za sprejem odločitve o začasnem odvzemu delnic. Takšno odločitev lahko po Agrokorjevem razumevanju zakona o prekrških sprejme le prekrškovni senat.Zdi se, da želi slovenska vlada iz nacionalnih političnih razlogov preprečiti prenos Mercatorja na skupino Fortenova, je že ob začetku postopka zasega zapisal izredni upravitelj Agrokorja. Na Fortenovo, ki je v večinski lasti ruskih bank, je zadolženi Agrokor, ki bo najbrž šel v stečaj, prenesel zdrava podjetja nanj pa naj bi prešel tudi Mercator. Zaseg delnic bo izvedla Finančna uprava Slovenije (Furs), ki bo omenjeni delež najboljšega soseda upravljala največ šest mesecev oziroma do Agrokorjevega plačila globe.Peruško je sicer ob odzivu na ukrep AVK glede zasega delnic Mercatorja dejal, da je cilj podržavljenje te družbe in da SID banka ter gospodarski minister Zdravko Počivalšek poskušata doseči boljši položaj slovenskih dobaviteljev : »Mi kot podjetje delujemo na tržnih temeljih, zato tega sporazuma ne moremo podpisati, saj je v nasprotju z zakoni EU. Zato smo Počivalška in SID banko prijavili evropski komisiji.«