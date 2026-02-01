  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Šok na trgu: cene srebra in zlata krepko navzdol

    Zlato je v zadnjih dvanajstih mesecih beležilo skoraj neprekinjeno rast.
    Evropski delniški in surovinski analitiki poudarjajo, da tako silovit padec ne pomeni nujno konca dolgoročnega trenda. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
    Evropski delniški in surovinski analitiki poudarjajo, da tako silovit padec ne pomeni nujno konca dolgoročnega trenda. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
    R. I.
    1. 2. 2026 | 13:37
    1. 2. 2026 | 13:44
    4:57
    Po izjemnem vzponu v zadnjem letu sta trg zlata in srebra doživela enega najostrejših popravkov v zadnjih desetletjih. Cene obeh plemenitih kovin so se znižale za več kot četrtino, kar je sprožilo val razprodaj, omejitve trgovanja in burne razprave med vlagatelji.

    Cena zlata spet do neverjetnega rekorda

    Zlato je v zadnjih dvanajstih mesecih beležilo skoraj neprekinjeno rast, ki jo je poganjala kombinacija inflacijskih pritiskov, geopolitičnih napetosti in rekordnih nakupov centralnih bank. Ker sta se ceni zlata in srebra januarja doslej zvišali za 17 oziroma 39 odstotkov, je do unovčevanja dobičkov na zadnji trgovalni dan v mesecu prišlo po več dneh nizke likvidnosti, ki jih je spodbujal strah pred zamujenimi priložnostmi (FOMO), je poročal Reuters.

    Po poročanju Reutersa je zlato v petek zabeležilo enega največjih dnevnih padcev v več desetletjih: spot cena zlata je padla za okoli 9,5 odstotka na približno 4.884 dolarjev za unčo. Hkrati je srebro zdrsnilo skoraj 30 odstotkov v istem času. Druga poročila navajajo, da je zlato zmanjšalo ceno za približno 11 odstotkov na nivo pod 4.900 USD za unčo, medtem ko je srebro padlo za več kot 25 odstotkov.

    »To ni zlom temeljne zgodbe«

    Evropski delniški in surovinski analitiki poudarjajo, da tako silovit padec ne pomeni nujno konca dolgoročnega trenda. »Današnji padec na zaslonih deluje dramatično, vendar gre predvsem za šok v razpoloženju, ne za zlom temeljne zgodbe,« ocenjuje Akshat Garg, vodja raziskav pri Choice Wealth. »Plemenite kovine so v zadnjem letu močno zrasle, zdaj pa gledamo kombinacijo unovčevanja dobičkov, globalne volatilnosti in odziva na makroekonomske signale.«

    Podobno razmišljajo tudi evropske investicijske hiše, ki dogajanje opisujejo kot klasično razdolževanje pregretega trga. Po njihovem mnenju je bila rast v veliki meri podprta s finančnim vzvodom, zato je bil popravek ob spremembi sentimenta neizogiben.

    Kot ključne sprožilce razprodaje analitiki navajajo okrepitev ameriškega dolarja, spremembe pričakovanj glede denarne politike ZDA ter nenadno zvišanje kritnih zahtev za trgovanje s terminskimi pogodbami. Na svetovnih borzah so se marže za zlato zvišale na približno osem odstotkov, za srebro pa celo nad 15 odstotkov, kar je številne vlagatelje prisililo v zapiranje pozicij.

    »Gre za učbeniški primer likvidnostnega šoka, kjer se tehnični dejavniki za kratek čas povsem ločijo od temeljnih,« poudarjajo analitiki ene od večjih evropskih bank. Po njihovih ocenah hitrost padca odraža paniko in prisilne prodaje, ne pa spremembe dolgoročne vrednosti zlata.

    Razprodaja se je močno prenesla tudi na trg skladov ETF. Zlati ETF-ji so v enem dnevu izgubili do 16 odstotkov, srebrni okoli 15 odstotkov, kar je sprožilo uvedbo cenovnih omejitev na nekaterih borzah. Evropski analitiki opozarjajo, da so ETF-ji v takšnih razmerah pogosto ojačevalci gibanj, saj avtomatično sledijo osnovnemu trgu.

    »ETF-ji pretiravajo tako v evforiji kot v paniki,« opozarjajo v komentarjih. »To ne pomeni, da so plemenite kovine izgubile svojo vlogo, temveč da so postale bolj občutljive na kratkoročne šoke.«

    Različen pogled na zlato in srebro

    Medtem ko večina evropskih hiš ohranja srednjeročno konstruktiven pogled na zlato, so pri srebru bistveno bolj previdni. Zaradi dvojne narave, kot plemenite in industrijske kovine, je srebro bolj izpostavljeno cikličnim nihanjem, kar se je pokazalo tudi v globini zadnjega padca.

    »Srebro ima potencial, vendar tudi zgodovinsko visoko volatilnost, zato ni primerno kot temeljni varovalni del portfelja,« poudarja Tapan Patel iz Tata Asset Management. Po njegovih besedah je srebro trenutno bolj taktična kot dolgoročna naložba.

    Sklep evropskih analitikov je razmeroma enoten: trenutni zlom je predvsem streznitev po izjemni rasti, ne pa dokončen konec zgodbe o zlatu in srebru.

    »Volatilnost boli čustva, ne dolgoročnih strategij,« poudarja Garg. Za vlagatelje bo po mnenju analitikov ključna razlika med kratkoročno paniko in dolgoročnim pogledom, prav ta pa bo odločila, ali bo zadnji padec zapisan kot konec cikla ali zgolj kot njegov najostrejši popravek.

