Veliki sončni mrk kot stresni test za evropsko elektroenergetiko

Med sredinim sončnim mrkom bi se lahko proizvodnja sončnih elektrarn po Evropi v razmeroma kratkem času zmanjšala za skoraj deset gigavatov (približno 14 krških nukleark). Evropski sistemski operaterji zagotavljajo, da so na predvidljiv, vendar izrazit padec proizvodnje pripravljeni. V sredo, 12. avgusta, bo velik del Evrope zajel sončni mrk, ki poleg astronomskega dogodka pomeni tudi poseben preizkus za evropski elektroenergetski sistem. Ob jasnem vremenu bi se lahko proizvodnja sončnih elektrarn po ocenah Evropskega združenja sistemskih operaterjev prenosnih omrežij ENTSO-E zmanjšala za do 9,7 gigavata, nato pa se ob odmikanju Lune razmeroma hitro ponovno povečala. Najizrazitejše spremembe v proizvodnji pričakujejo med 19.15 in 21.30 po srednjeevropskem poletnem času. Sistemski ...