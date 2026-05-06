Sončne elektrarne so prehitele vse druge vire skupaj

Preteklih nekaj dni je lep prikaz novih razmer na trgu elektrike in tveganj, ki jih prinaša nihanje proizvodnje. V nedeljo, 3. maja, je proizvodnja sončnih elektrarn med 11. in 12. uro presegla 900 megavatov (MW), vsa poraba v Sloveniji pa je v tej uri znašala slabih 1100 MW. To je ceno elektrike med 13.30 in 13.45 na borzi BSP potisnilo do minus 485 evrov na MWh, v negativnem območju pa so cene vztrajale vse od 9.30 do 17.15. Distributerji opozarjajo, da so bile razmere v začetku januarja povsem nasprotne, zato bo treba omrežja okrepiti, ob tem pa jih pripraviti na to, da vzdržijo tudi nižje napetosti in se ne izklopijo.

Distribucijska podjetja so nekoč prevzemala elektriko iz prenosnega omrežja, v teh časih pa se tok elektrike tudi obrne. »Najnižji prevzem iz prenosnega omrežja je bil v petek, 1. maja, ob 12.36, le 81,99 MW,« pravijo v Elektru Ljubljana. Pojasnjujejo, da je v sončnih dneh začel prevzem iz prenosnega omrežja ob 7.30 izrazito padati, nato pa se je do približno 19.20 obnovil. »Na podlagi grafa ocenjujemo, da je bila največja proizvodnja razpršenih virov približno 250 MW na uro,« pravijo.