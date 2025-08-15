Sončni razcvet je šel v Španiji prehitro in predaleč

Prašen teren so poravnali s traktorji in vanj zabili vrste kovinskih palic. Te bodo kmalu podpirale na tisoče sončnih panelov, ki jih bodo obračali mini motorji, ki jih gradbeni delavci nameščajo pri 35 stopinjah Celzija.

»Postavitev sončne elektrarne je v bistvu podobna gradnji tovarne na podeželju,« pravi Miguel de la Rosa, glavni inženir pri lastniku projekta Zelestra, medtem ko po tleh ležijo koluti kablov in zaboji z električno opremo iz Kitajske, pripravljeni za priključitev na električno omrežje v začetku prihodnjega leta.

Projekt v Belinchónu, občini 50 kilometrov južno od Madrida, je še en kos s soncem obsijane Španije, ki je zdaj prekrit s pravokotniki črnega silicija, je pa morda tudi zadnji odmev obdobja vrtoglave rasti. Fotovoltaične celice so bile gradniki razcveta sončne energije, ki ga je spodbudil premier Pedro Sánchez. Njegova podpora obnovljivim virom v kombinaciji z obilico sonca v Španiji je sprožila val gradnje.

Odkar je leta 2018 prevzel oblast, so razvijalci energetskih projektov zgradili sončne parke, dokazali, da je proizvodnja električne energije donosna, in pritegnili kapital donosa željnih vlagateljev. V letih 2023 in 2024 je Španija povečala zmogljivost sončne energije bolj kot katera druga evropska država razen Nemčije, katere gospodarstvo je več kot dvakrat večje.

Agresivno tekmovanje med kupci in prodajalci na trgu prevzemov in združitev je cene obstoječih projektov pognalo v višave. Spomladi prihaja v nekaterih obdobjih kar 60 odstotkov električne energije v Španiji iz sonca. To je državi omogočilo, da je občutno zmanjšala uporabo termoelektrarn. Od tega so imeli največjo korist potrošniki, saj ob poceni elektriki ni bilo več skrbi zaradi visokih računov za električno energijo kot drugod po Evropi.

Ko proizvedeš več

Sánchez svojo državo opisuje kot »globalni zgled« v prehodu na zeleno, brezogljično energijo v času, ko Evropa, najhitreje segrevajoča se celina na svetu, nosi glavno breme podnebnih sprememb. Toda s soncem obsijane planjave sončne energije so se začele pregrevati. Španija je zgradila toliko sončnih zmogljivosti, da v določenih delih dneva proizvede precej več elektrike, kot je potrebuje.

Cene so zato strmoglavile, z njimi pa tudi dobički lastnikov. V zadnjem letu so bile veleprodajne cene električne energije »dan vnaprej« v 10 odstotkih primerov enake nič ali celo negativne, kažejo podatki upravljavca omrežja Red Eléctrica. Maja so bile enake nič ali nižje kar tretjino meseca.

Brezplačna električna energija je sicer razveseljiva za potrošnike, a slaba za proizvajalce. Red Eléctrica nekaterim upravljavcem sončnih elektrarn odredi, naj začasno ustavijo proizvodnjo, da bi omejili presežek ponudbe, in sicer z nalogi za »omejitev«, za katere pa ne dobijo vedno nadomestila.

Na dobičke je močno vplival še en udarec: izpad elektrike na Iberskem polotoku konec aprila, ki se je začel v Španiji in zaradi katerega je 58 milijonov ljudi ostalo brez elektrike najmanj pet ur, marsikje pa še veliko dlje.

Vlada je ugotovila, da sončna energija ni povzročila izpada, a je njena prevlada v tej energetski kombinaciji pomemben dejavnik za razumevanje težave. Vlagatelji in energetska podjetja so dejali, da je izpad potrdil njihove dvome o ustreznosti španskega elektroenergetskega sistema.

Nihče ne dvomi o ključni vlogi sončne energije pri prehodu na čisto energijo, toda po njihovem mnenju Španija zaradi nepazljivosti ali pretirane samozavesti ni prilagodila sistema svoji odvisnosti od sončne energije. Cene in povpraševanje so prenizki, omrežje in uporaba baterij za shranjevanje energije pa so zastareli.

V državi, ki velja za preizkusni poligon za obnovljive vire energije, se zdi, da je sončni razcvet šel predaleč in prehitro. Starejši projekti, kot je Zelestrin, se končujejo, a za leto 2026 napovedujejo močno upočasnitev novih projektov. Na področju prevzemov in združitev so se začele dogajati »prisilne razprodaje«.

Projekti, ki so se pred dvema letoma prodajali za 200.000 evrov na megavat, so zdaj na voljo za 28.000 do 89.000 evrov, kažejo podatki platforme za sklepanje poslov nTeaser. »Sektor trpi posledice presežne ponudbe, ki močno vpliva na donosnost sončnih projektov,« pravi Mario Ruiz-Tagle, vodja španske podružnice Iberdrole, največjega evropskega energetskega podjetja.

Kljub temu naj bi se še naprej gradilo. Danes ima Španija skupno 36 GW sončne zmogljivosti, vlada pa meri na 76 GW do leta 2030. »Kar piše v vladnem načrtu, je eno,« pravi Pablo Martínez, vodja za Iberijo pri ponudniku podatkov Modo Energy, »toda industrija in cenovni signali na trgu kažejo nekaj čisto drugega.«

Razcvet pod socialisti

Ko je Pedro Sánchez postal socialistični premier Španije, je končal obdobje neplodnih let za obnovljive vire energije. Prejšnja levičarska vlada je s subvencijami spodbujala nastajajoči sektor sončne energije, a ko se je kriza v evroobmočju poglobila, je naslednja konservativna vlada v letih 2012 in 2013 to podporo ukinila v okviru prizadevanj za zmanjšanje javnega dolga.

Sánchez je pomagal ponovno zagnati sončni razcvet, tako da se je zavezal k razogljičenju in omilil nekatere postopke za izdajo dovoljenj. Ni pa ponudil subvencij – ne v obliki davčnih olajšav za čisto energijo ne v obliki zagotovljenih fiksnih cen. Za vlagatelje je bilo najpomembnejše Sánchezovo zagotovilo, da ne bo več preobratov. A izpad električne energije, ki se je zgodil 28. aprila ob 12.33, je razkril pomanjkljivosti ključnega dela sistema – električnega omrežja.

Vlada je za izpad okrivila napake tako pri družbi Red Eléctrica kot pri podjetjih, ki upravljajo plinske in jedrske elektrarne, saj naj ne bi znižali napetostnega sunka v omrežju. Toda uradno poročilo je opozorilo še na nekaj: ta napetostni sunek je bil povezan z nestabilnostjo v eni izmed sončnih elektrarn.

Ob 12.03 je neimenovana elektrarna v Badajozu na zahodu Španije povzročila »nenavadno« nihanje frekvence omrežja – hitrosti, s katero izmenični tok spreminja smer. Nihanje je bilo tako močno, da so ga zaznali celo v Franciji in Nemčiji.

Prisotnost sončne elektrarne v tej verigi vzrokov je zgovorna. Španski sistem se namreč ne opira več na nekaj deset fosilnih in jedrskih elektrarn z ogromnimi turbinami blizu mest, kjer je poraba največja. Namesto tega se zdaj zanaša na mrežo manjših elektrarn na obnovljive vire, ki so razpršene po podeželju in med katerimi je 54.000 sončnih.

Te proizvajajo električno energijo le občasno, odvisno od oblačnosti in vrtenja Zemlje, ter ne pomagajo stabilizirati frekvence in napetosti v omrežju na enak način kot velike plinske in jedrske turbine. »Ta preobrazba je omrežje potisnila do meja trenutnega energetskega miksa,« je maja dejal José Bogas, izvršni direktor Endese, enega največjih španskih energetskih podjetij. »A sistem še vedno upravljamo tako, kot smo ga nekoč,« je dodal.

Medtem ko je Španija spodbujala naložbe v sončne parke, je omrežje zanemarila. Po podatkih BloombergNEF je od leta 2020 v Evropi najmanj vlagala v omrežje, saj je za vsak dolar, vložen v obnovljive vire, v omrežje vložila le 0,30 dolarja, medtem ko je bilo evropsko povprečje 0,70 dolarja.

»Španija je bila zelo zgodnja in zelo hitra pri uvajanju obnovljivih virov energije, a pri načrtovanju ni bila tako hitra kot nekatere druge države,« pravi Axel Thiemann, izvršni direktor Sonnedixa, mednarodnega proizvajalca obnovljive energije, ki deluje na Iberskem polotoku.

Oblasti so bile zadovoljne, da se je proizvodnja iz obnovljivih virov energije povečevala, medtem ko so stroški omrežja, ki se praviloma prenesejo na potrošnike, ostajali nizki, pravi eden od direktorjev velikega energetskega podjetja, ki želi ostati neimenovan. »Ekonomski model so z vidika stroškovne učinkovitosti izkoristili do skrajnosti,« dodaja. A izpad električne energije je pokazal, da »ni nič zastonj«.

Že leta 2017 je skupina evropskih upravljavcev omrežij Entso-e opozorila, da rast obnovljivih virov energije ogroža stabilnost omrežja, in pozvala k uvedbi naprav, ki posnemajo stabilizacijsko funkcijo turbin, tako imenovanih inverterjev za oblikovanje omrežja.

Portugalski upravljavec omrežja Ren, katerega sistem je bil prizadet zaradi izpada v Španiji, je v načrtu za december 2024 podal konkretne predloge za naložbe v opremo za ublažitev napetostnih sunkov. Toda španska manjšinska vlada je ukrepala šele po sesutju omrežja in junija predstavila novo zakonodajo proti izpadom električne energije.

»V zadnjih nekaj tednih je bilo več regulativnih ukrepov kot v zadnjih petih letih,« pravi Ruiz-Tagle iz Iberdrole. Joan Groizard, državni sekretar za energetiko, je za Financial Times povedal, da »niso razmišljali le o tem, kako zdaj okrepiti elektroenergetski sistem, ampak tudi o tem, kako pripraviti sistem, ki se bo še naprej razvijal do leta 2030«.

Zakonodaja je družbi Red Eléctrica naložila dolg seznam novih nalog, od večjega nadzora napetosti in uvajanja nove tehnologije do večje prilagodljivosti pri načrtovanju glede na spremenjene okoliščine. A Groizard dodatno opozarja: »Ne pozabimo, da je ključna prednost tukaj cenovna konkurenčnost. Če brez jasnih kriterijev drastično povečam naložbe v omrežje in s tem zvišam stroške na računih za električno energijo, ne bom več konkurenčen.«

Toda 22. julija je ta razprava postala brezpredmetna. Zakon je bil zavrnjen v španskem kongresu po uporu, ki so ga vodili tako konservativci kot skrajna levica, ki so se pritoževali, da vlada ni nikogar pozvala k prevzemu odgovornosti za izpad električne energije.

Vlada zdaj poskuša doseči enake cilje z regulativnimi reformami, ki ne potrebujejo potrditve parlamenta. »Kar se je zgodilo, je bilo neodgovorno dejanje skupin, ki so glasovale proti zakonu,« pravi Sara Aagesen, ministrica za energetiko in podpredsednica vlade.

Negativna cena elektrike

Na neki način je španski razcvet sončne energije postal žrtev lastnega uspeha. Spomladi in jeseni je sonce še vedno dovolj močno, da zagotovi največjo proizvodnjo, vendar zaradi zmernih temperatur potrošniki ne potrebujejo klimatskih naprav ali ogrevanja.

Posledica tega je, da cena električne energije za naslednji dan, ki jo določa OMIE, operater za Iberski polotok, pade na nič ali pod ničlo. Enajstega maja je promptna cena dosegla rekordno nizko vrednost minus 15 evrov na megavatno uro.

A to ne pomeni, da vsak proizvajalec elektriko podarja brezplačno. Proizvajalci električne energije so bili prvi, ki so začeli sklepati dolgoročne pogodbe o dobavi, znane kot pogodbe o nakupu električne energije (PPA, power purchase agreements), ki jih s podjetji sklenejo za 10 do 20 let ter si tako zagotovijo stabilnost cen.

Podjetje Zelestra ima za 150-megavatni projekt v Belinchónu, ki je bil načrtovan lani, ko je bil trg manj obremenjen, pogodbo sklenjeno s skupino farmacevtskih podjetij, med katerimi sta tudi Takeda in Teva. Ko je bila pogodba podpisana, je bila povprečna cena PPA v Španiji 39 evrov na megavatno uro, kažejo podatki svetovalnega podjetja Our New Energy.

Toda ničelne cene na promptnem trgu ostajajo problem, pravi izvršni direktor Zelestre Leo Moreno, saj odvračajo stranke od sklepanja pogodb PPA, ki zajemajo izključno sončno energijo. Španija ima omejene možnosti za presežno energijo, ki jo ima na voljo. Velikih količin ne more izvažati v preostale dele Evrope, saj so njene povezave z omrežjem v Franciji omejene. Rešitev za presežek je torej shranjevanje.

Več proizvajalcev energije, med njimi Rolwind, Grenergy, Sonnedix in Zelestra, zdaj usmerja pozornost v baterije. Njihova strategija polnjenja čez dan, ko sije sonce, in praznjenja zvečer naj bi imela dvojni učinek: dvig dnevnih cen in več električne energije, ki bi jo lahko prodali z dobičkom ob konicah.

»Upravljavci elektrarn vedo, da se morajo pred cenovno krivuljo zaščititi z namestitvijo baterij,« pravi Luis Marquina, predsednik združenja Aepibal, ki zastopa proizvajalce baterij. Drugi trdijo, da baterije niso čudežna rešitev za vse težave, deloma zato, ker se po zmogljivosti ne morejo kosati z velikimi hidroelektrarnami, ki shranjujejo energijo s črpanjem vode navzgor. A v zadnjih letih sta tako Kalifornija kot Avstralija, veliki proizvajalki sončne energije, baterije uspešno uporabili za izravnavo cen.

Kje so hranilne kapacitete

V Evropi ima po podatkih Rabobanka Združeno kraljestvo nameščenih 5 GW baterijskih kapacitet, Italija pa 1 GW. Vodilni v energetskem sektorju pravijo, da je Španija z zgolj 60 MW baterijskih kapacitet tudi tu zaostala. Ena od ovir je počasen postopek pridobivanja dovoljenj, pravi Moreno, tudi kadar gre zgolj za dodajanje baterij k že delujoči sončni elektrarni.

Druga pritožba je, da baterije sicer lahko pomagajo preprečiti izpade električne energije z zagotavljanjem rezervne energije ali nadzora napetosti, vendar Španija – za razliko od Združenega kraljestva – ni vzpostavila reguliranega trga, kjer bi lastniki za te storitve lahko prejemali plačilo.

Ukrepi za odpravo teh ovir so bili temelj zakonodaje proti izpadom električne energije. Toda ker je zakon še vedno blokiran, alternativne regulativne reforme pa so v teku, nekateri vlagatelji menijo, da baterije trenutno predstavljajo preveliko finančno tveganje.

Uravnavanje ponudbe in povpraševanja čez dan pa prikriva globlji izziv: skupna poraba električne energije v Španiji ostaja nespremenjena – lani ni bila nič višja kot leta 2004. Poleg ambicioznih napovedi, da bodo električna vozila in toplotne črpalke nadomestili plinske kotle, se je upalo tudi na to, da bodo industrijske panoge opustile zemeljski plin in začele uporabljati zeleno energijo za proizvodnjo toplote, potrebne pri izdelavi keramike, stekla ali predelavi hrane.

»Elektrifikacija ni napredovala tako hitro, kot smo upali, še posebej ne v Španiji. V racionalnem svetu bi rekli, da nizke cene spodbujajo porabo, a se to ni zgodilo,« pravi Thiemann iz podjetja Sonnedix.

Elektroenergetska podjetja temu nasprotujejo in trdijo, da povpraševanje industrije po poceni električni energiji obstaja, vendar ga ni mogoče zadovoljiti, ker omrežje ni dovolj zmogljivo. Zatakne se pri pridobitvi dostopne točke od družbe Red Eléctrica, saj je postopek oddaje prošenj močno preobremenjen.

Lani so elektrodistribucijska podjetja zato morala zavrniti 34 GW od 67 GW vseh zahtevkov za priklop, pravijo v združenju Aelec, ki zastopa Iberdrolo, Endeso in EDP. Tretjina je prišla iz podatkovnih centrov, ameriški tehnološki velikani Amazon, Meta in Microsoft pa so vsi napovedali velike projekte v Španiji, ki zahtevajo velike količine energije. »Povpraševanje podatkovnih centrov je ogromno,« pravi Moreno.

»Španijo vidijo kot destinacijo številka ena v Evropi.« Toda podjetja bodo naletela na znane ovire. »Povezovanje med omrežji? Ocenjevanje bo dolgotrajno. Dovoljenja? Zapleteno,« dodaja. »Zanimanje dejansko obstaja, a hitrost gradnje je negotova.«

Težava Španije ni, da je sončni razcvet potekal prehitro, »temveč da je vlada prepočasna«, pravi eden izmed direktorjev s področja elektroenergetike. Minister za energijo Groizard se s tem ne strinja. Zavrnjeni zakon proti izpadom električne energije je skušal rešiti problem dostopa do omrežja tako, da bi dali prednost pravim projektom – in z regulativno pobudo, ki ta zakon nadomešča, skušajo doseči isto.

Tudi sicer trdi, da je bilo treba najprej zgraditi proizvodne zmogljivosti, preden je sledilo povpraševanje. Po njegovem mnenju presežna ponudba sončne energije in ničelne cene niso neuspeh, ampak »prehodni« pojav, ki zdaj privablja industrijo, kot je bilo zamišljeno. »Že v nekaj letih bo nastalo ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem po konkurenčnih cenah,« pravi Groizard.

***

© Financial Times Limited 2025. Vse pravice pridržane. Prepovedani so distribucija, kopiranje in spreminjanje besedila. Financial Times Limited ne prevzema odgovornosti za natančnost ali kakovost prevoda.