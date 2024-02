Šopek pomorskih logistov v enem ETF

U. S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) je borzno trgovani delniški sklad (ETF), ki sledi donosnosti indeksa U. S. Global Sea to Sky Cargo. V indeks so vključena podjetja za pomorski in zračni tovor z vsega sveta.

Ta edinstveni ETF omogoča izpostavljenost globalni pomorski industriji. Osredotočen je na podjetja, ki prevažajo ali gradijo plovila za premikanje blaga po svetovnih oceanih, vključno s tistimi, ki upravljajo tankerje, kontejnerske ali specializirane kemične ladje.

Privlačno dolgoročno dopolnilo

Čeprav morda ni optimalen kot osrednji del portfelja, bi ga njegova volatilnost in tesna povezanost s pomorskim prometom ter globalno gospodarsko dejavnostjo lahko naredila za privlačno dodatno oziroma satelitsko naložbo za dolgoročnejše vlagatelje. Poleg tega bi lahko služil tudi kot obrambni mehanizem pred morebitnimi geopolitičnimi izzivi v Rdečem morju.

ETF vključuje naložbe v različna podjetja, specializirana za tovorni promet, kot so Torm, Orient Overseas, Nippon Yusen, Cosco Shipping, Maersk in druga, ki pomembno prispevajo k celotni donosnosti sklada. Naložbena strategija ETF temelji na temeljnih dejavnikih, pri čemer so delnice utežene v fiksnih stopnjah na podlagi celovitih ocen.

Sicer se skladi ETF razlikujejo od vzajemnih skladov predvsem zaradi nižjih stroškov upravljanja in provizij, ob pogosto boljših donosih. Poleg tega so likvidnejši in se z njimi prosto trguje prek trgovalnih računov, ki jih imajo fizične ali pravne osebe odprte pri borznoposredniških hišah (BPH), ali storitev individualnega upravljanja premoženja (IUP), pa tudi različnih vrst varčevanja, ki jih ponujajo borznoposredniške hiše.

Vsebuje tudi kitajska podjetja

Med zanimivimi podjetji, ki jih vsebuje Sea ETF, je tudi kitajski ladjar Orient Overseas (OOIL), ki se počuti kot doma na kopnem in morju. Njegova primarna podružnica Orient Overseas Container Line (OOCL) zagotavlja prevoz kontejnerjev po morju in s tem povezane logistične storitve, predvsem v Aziji, na območju Tihega oceana in na transpacifiških poteh.

OOCL vzdržuje floto približno sto kontejnerskih ladij s skupno zmogljivostjo približno 530.000 enot TEU (standardizirana enota, ki pomeni 20 čevljev dolg kontejner). OOIL prav tako upravlja terminali za kontejnerje v Kaliforniji in na Tajvanu ter se ukvarja z razvojem in investicijami v komercialne in stanovanjske nepremičnine, predvsem na Kitajskem in tudi v New Yorku. OOIL ima zdaj tržno kapitalizacijo približno 9,23 milijarde dolarjev, na bilanci pa 7,84 milijarde dolarjev denarja ter 1,66 milijarde dolarjev dolga. Za letošnje leto je pričakovani dobiček, ki bo seveda odvisen tudi od globalnih geopolitičnih razmer, 1,16 milijarde dolarjev.