Šopek slovenskih delnic ostaja zanimiv

Kljub vsem izzivom, s katerimi se sooča svetovno gospodarstvo v zadnjem času, je slovensko gospodarstvo v prvem četrtletju letošnjega leta imelo pozitivno 0,7-odstotno medletno rast BDP in 0,6-odstotno rast BDP glede na zadnji kvartal lanskega leta. To kaže na vsaj rahlo pozitivne trende za letošnje leto.

Po zmanjšanju v četrtem četrtletju lanskega leta je izvoz v letošnjem prvem četrtletju spet pokazal pozitivno rast. To je posledica umirjanja energetskega stanja, potem ko so se visoki stroški energije zmanjšali. Inštitut za makroekonomske analize Republike Slovenije (Umar) v svoji spomladanski napovedi pričakuje 1,8-odstotno gospodarsko rast za Slovenijo v letošnjem letu ter nadaljnjo 2,5-odstotno in 2,6-odstotno rast v letih 2024 in 2025.

Zelo nizka brezposelnost

Slovenija ima trenutno nizko stopnjo anketne brezposelnosti, ki je pod štirimi odstotki. Za prihodnji dve leti Umar napoveduje, da bo stopnja anketne brezposelnosti prav tako ostala pod štirimi odstotki, kar pomeni še naprej krepak trg dela. Raven inflacije v Sloveniji je nad evropskim povprečjem, pričakuje pa se, da bo inflacija konec leta zmanjšana na 7,1 odstotka in konec leta 2024 ter 2025 na 4,2 in 2,4 odstotka.

Letos in v prihodnjih letih pričakujemo tudi visoko aktivnost fiskalne politike oziroma javne potrošnje. Višji fiskalni izdatki v Sloveniji naj bi šli v smeri zelene tranzicije, mobilnosti, znanosti in raziskav. To bo v nekaterih primerih neposredno, v drugih pa posredno vsaj delno podprlo domača podjetja in gospodinjstva ter imelo pozitivne učinke na nekatera podjetja, ki kotirajo na domačem trgu.

Poleg pozitivnih učinkov fiskalne potrošnje bodo domača borzna podjetja, ki delujejo na domačem trgu, bila v tem letu še naprej deležna pozitivnih učinkov, ki izvirajo iz krepkega trga dela in pričakovane gospodarske rasti.

Predah pri dividendah

Pri tem dividendna donosnost na domačem trgu, ki ni drag in je nizko zadolžen, ostaja med najvišjimi. Ob tem je pomembno omeniti, da Cinkarna Celje in Telekom Slovenije letos izjemoma ne bosta izplačala dividend, saj sta lani prejela vladne subvencije, namenjene blaženju energetskih šokov. Vendar se pričakuje, da se bosta prihodnje leto vrnila k svojim politikam izplačil dividend.

INFOGRAFIKA: Delo

Skratka, v naložbeni venček tako domačega kakor tudi marsikaterega tujega investitorja še naprej vsekakor spadajo podjetja, kot so Krka, Petrol, Luka Koper, Sava Re in NLB. Za slednjo lahko sicer ocenimo, da je v tej skupini celo še najbolj podcenjena glede na pričakovan dobiček za to in prihodnje leto in na knjigovodsko vrednost.

Domači borzni indeks je letos pridobil 16,85 odstotka, medtem ko sta nemški DAX in ameriški S&P 500, oba izračunana v evrih, pridobila 15,08 in 9,73 odstotka. Domači indeks je v tem obdobju doživel še nižjo nihajnost v primerjavi z ameriškim in nemškim indeksom, hkrati pa je na ravni dobička, seveda, mnogo cenejši.

Kljub tveganjem domače gospodarstvo kaže obetavne znake z nizko stopnjo brezposelnosti in napovedano rastjo BDP. Okolje ostaja varno, stabilno in dobičkonosno, kar ga naredi privlačnega za investicije. Poleg tega nekatere slovenske delnice ponujajo privlačne cene, visoka izplačila dividend, stabilno poslovanje in nizke ravni dolga.