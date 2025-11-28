Soseska Pod Šmarno goro: kjer hiša postane dom

Nova soseska Pod Šmarno goro s kakovostno gradnjo, trajnostjo, estetiko ter povezljivostjo mesta in narave odgovarja na sodobne izzive bivanja. Soseska Pod Šmarno goro – popolno ravnovesje med sodobno arhitekturo in neokrnjeno naravo.

Soseska združuje umirjeno zeleno okolje z udobno bližino mesta. V času, ko postaja kakovost bivanja ena ključnih komponent osebnega zadovoljstva in dolgoročne investicijske vrednosti, ponuja soseska Pod Šmarno goro nekaj več: življenjski slog prihodnosti.

Različni tipi hiš – za različne življenjske sloge

Hiše so arhitekturno zasnovane s poudarkom na estetiki, funkcionalnosti in udobju. Zunanjost bo dokončana v sodobnem, elegantnem slogu, notranjost pa ostaja odprto platno za nove lastnike, ki lahko prostore prilagodite svojim željam in potrebam – od minimalističnega modernega dizajna do topline rustikalnih detajlov. To vam omogoča, da ustvarite svoj sanjski dom.

FOTO: arhiv Pod Šmarno goro

Prostorne in svetle notranjosti s premišljeno umeščenimi velikimi okni prinašajo v dom obilo naravne svetlobe, hkrati pa odpirajo poglede na okoliško zelenje, kar ustvarja občutek pretočnosti in povezanosti z naravo. Vse hiše bodo tudi podkletene, kar omogoča dodaten prostor za shranjevanje ali ureditev domačega velnesa, vinske kleti, prostorov za hobi ali pisarn.

V mirni soseski bodo na voljo trije različni tipi hiš, ki ustrezajo različnim življenjskim slogom. Tiste, ki iščete popolno zasebnost in prostornost, bodo pritegnile samostojne vile. Vrstne atrijske hiše so idealne za družine, ki cenite zasebni atrij in stik s skupnimi zunanjimi površinami. Vrstne hiše pa so kombinacija funkcionalnosti in sodobnega dizajna za družine z dinamičnim življenjskim slogom.

Idilična lokacija, ki združuje naravo in mesto

Soseska je na idilični naravni lokaciji, ki zagotavlja vse prednosti urbanega življenja. Osnovna šola in vrtec sta oddaljena le 500 metrov, avtocestni priključek je le 1,5 kilometra stran in omogoča hitro povezavo z vsemi deli Slovenije, do središča Ljubljane pa je pičlih 9 kilometrov – dovolj blizu za dostop do kulturnega in poslovnega dogajanja, a ravno prav odmaknjeno za prijetno dnevno umirjenost.

Bivanje v soseski Pod Šmarno goro pomeni vsakodnevno prebujanje v objemu narave. Najbolj priljubljena ljubljanska pohodniška destinacija – Šmarna gora – je le korak stran, prav tako pa je v bližini reka Sava s svojimi slikovitimi obrežji. Ljubitelji vodnih športov boste navdušeni nad bližino Veslaškega centra Tacen ob reki Savi, ki s svojimi slikovitimi obrežji vabi tudi na sproščujoče sprehode in piknike. Tudi kolesarske poti v okolici ponujajo neomejene možnosti za aktivno preživljanje prostega časa z družino in prijatelji, ljubitelje golfa pa bo navdušila bližina igrišča na Smledniku.

FOTO: arhiv Pod Šmarno goro

Kakovost bivanja na prvem mestu

Soseska je zasnovana kot zaprta skupnost, ki zagotavlja visoko stopnjo varnosti in zasebnosti ter občutek pripadnosti. Ta pristop ustvarja prijetno okolje za odraščanje otrok, saj starši vedo, da se njihovi najmlajši lahko brezskrbno igrajo pred hišo v varnem okolju.

Zasnova soseske omogoča visoko raven zasebnosti in varnosti ter ustvarja prijetno okolje za sosedske vezi. Okolje, v katerem je soseska, je prijetno in ponuja možnosti, da se lahko sosedje med seboj spoznavajo in uživajo v skupnih medsosedskih druženjih ter ustvarjajo skupnost, ki temelji na medsebojnem zaupanju in sodelovanju. Hkrati pa zasnova omogoča zasebnost sprostitve v objemu doma, ki jo v hitrem življenjskem tempu vsakdo potrebuje.

Soseska Pod Šmarno goro je odziv na potrebe sodobnega človeka. Gre za življenjski slog, ki v ospredje postavlja ravnovesje, trajnost, povezanost z naravo ter vse prednosti urbane dostopnosti. Soseska Pod Šmarno goro je premišljena naložba v prihodnost – dom, ki združuje prvovrstno lokacijo, vrhunsko arhitekturo in dolgoročno kakovost življenja.

Naročnik oglasne vsebine je Pod Šmarno goro.