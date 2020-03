Sove delajo ponoči

Kakšni tedni, kakšen čas. Iz udobnega življenja v stanje največje pripravljenosti. V zadnjih letih sem velikokrat slišal, kako svet preveč drvi in bi se bilo dobro malo ustaviti. V zadnjih letih so zelene pobude rasle kot zdaj število okuženih s koronavirusom.Sam sem sicer na strani zagovornikov zelenih pobud, a vse ima svoje meje. Presenetilo me je, da si je tudi nova guvernerka Evropske centralne banke Christine Lagard, ki se je sama oklicala za sovo, prizadevala, da bi poslanstvu ECB ob cenovni stabilnosti dodala še zeleno politiko. Vse za svoj lastni PR.A zgodila se je pandemija, svet se je ustavil, v beneške kanale so ...