Spacex je nova Vzhodnoindijska družba

Ko bo Spacex konec tega tedna na borzo Nasdaq uvrstil del svojih delnic s predvideno vrednostjo okoli 1,75 bilijona dolarjev (tisoč milijard), bo to prva največja javna ponudba delnic v zgodovini. Od vlagateljev se zahteva, da ocenijo vrednost podjetja, ki izdeluje rakete, upravlja vodilno svetovno satelitsko spletno omrežje in vse bolj prevzema vojaške komunikacije ZDA in njihovih zaveznikov (čeprav je treba te uspešne posle presojati glede na denarno potratno podjetje za umetno inteligenco, ki ga je Elon Musk vključil v isto korporativno strukturo).