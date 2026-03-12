  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Spanec – podcenjena supermoč sodobnega človeka

    Nevrologinja in somnologinja dr. Lea Dolenc Grošelj: pomanjkanje spanja slabša odločanje, odnose in poslovno učinkovitost
    Prof. dr. Lea Dolenc Grošelj: »Spanec ni razkošje, ampak biološka nuja. Foto:Marko Feist
    Galerija
    Prof. dr. Lea Dolenc Grošelj: »Spanec ni razkošje, ampak biološka nuja. Foto:Marko Feist
    Petra Kovič
    12. 3. 2026 | 15:00
    7:12
    A+A-

    V sodobni družbi je spanec pogosto prva stvar, ki jo žrtvujemo v imenu produktivnosti. Dolgi delovniki, stalna dosegljivost, globalni poslovni ritmi in digitalne naprave ustvarjajo kulturo, v kateri se zdi počitek skoraj luksuz. Toda znanost govori drugače: spanec ni izguba časa, temveč eden ključnih temeljev zdravja, skupaj s prehrano in gibanjem. Pomanjkanje spanja vpliva na koncentracijo, čustveno stabilnost, odločanje in dolgoročno zdravje.

    O tem, zakaj je spanec pomemben ne le za posameznika, temveč tudi za družbo in poslovni svet, smo se pogovarjali v podkastu Supermoč s prof. dr. Lejo Dolenc Grošelj, nevrologinjo, somnologinjo, vodjo Centra za motnje spanja in profesorico na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.

    Spanec kot pogoj za dobro delovanje

    Pomanjkanje spanja slabša koncentracijo, odločanje in sposobnost sodelovanja v timu. Foto:Marko Feist
    Pomanjkanje spanja slabša koncentracijo, odločanje in sposobnost sodelovanja v timu. Foto:Marko Feist
    Po besedah dr. Dolenc Grošelj dobro spanje ni nujno povezano s številom ur, ki jih preživimo v postelji, ampak predvsem s tem, kako se počutimo naslednji dan. Ključni pokazatelj kakovostnega spanja je, da se človek zbudi spočit in lahko čez dan dobro funkcionira.

    Če spimo premalo, se to najprej pokaže pri koncentraciji in kognitivnih sposobnostih. Človek težje razmišlja, slabše pomni informacije, težje sodeluje v timu in težje sprejema premišljene odločitve. Poleg tega se poveča razdražljivost in čustvena nestabilnost, kar vpliva tudi na odnose z drugimi.

    To je posebej pomembno v poslovnem svetu, kjer so kakovost odločanja, koncentracija in sposobnost sodelovanja ključni za uspešno delo.

    Svetovni dan spanja

    Svetovni dan spanja obeležujemo vsako leto marca na pobudo Svetovne zveze za medicino spanja (World Sleep Society). Namen dneva je opozoriti na pomen kakovostnega spanja za zdravje posameznika in dobro delovanje družbe.

    Strokovnjaki spanec danes postavljajo ob bolj zdravi prehrani in gibanju kot enemu izmed treh temeljnih stebrov zdravja. Kljub temu številne raziskave kažejo, da ljudje v sodobni družbi spimo premalo in vse pogosteje trpimo za motnjami spanja.

    Letošnje geslo svetovnega dneva spanja poudarja preprosto resnico: »Ko dobro spimo, tudi bolje živimo.« Kakovosten spanec namreč vpliva na koncentracijo, odločanje, čustveno stabilnost, imunski sistem in dolgoročno zdravje možganov.

    Neprespanost in slabe odločitve

    Raziskave kažejo, da pomanjkanje spanja pomembno vpliva na presojo in samokontrolo. Dr. Dolenc Grošelj opozarja, da lahko neprespanost vpliva na delovanje možganov podobno kot alkohol.

    Študije so pokazale, da je človek po 17 do 18 urah budnosti pri napakah na simulatorju vožnje primerljiv z nekom, ki ima 0,5 promila alkohola v krvi. Po 24 urah brez spanja pa je stanje primerljivo z opitostjo.

    To pomeni, da utrujenost ni le neprijetna, ampak lahko postane tudi nevarna – zlasti pri vožnji ali pri poklicih, kjer so potrebne hitre in odgovorne odločitve.

    Mikrospanje – nevarnost, ki se je pogosto ne zavedamo

    Prof. dr. Lea Dolenc Grošelj: »Spanec ni razkošje, ampak biološka nuja. Foto:Marko Feist
    Prof. dr. Lea Dolenc Grošelj: »Spanec ni razkošje, ampak biološka nuja. Foto:Marko Feist
    Eden od pojavov, povezanih z neprespanostjo, je tako imenovano mikrospanje. Gre za zelo kratke epizode spanja, ki trajajo le nekaj sekund. Človek se jih pogosto sploh ne zaveda, vendar v tem času možgani za trenutek izklopijo budnost.

    Takšni trenutki so lahko zelo nevarni, zlasti pri vožnji ali upravljanju strojev. Po ocenah strokovnjakov se zaradi zaspanosti zgodi pomemben delež prometnih nesreč.

    Spanec in sodobni življenjski ritem

    Sodobna družba je organizirana na način, ki pogosto nasprotuje naravnim biološkim ritmom. Vedno več ljudi dela v izmenah ali ponoči, globalno poslovanje zahteva komunikacijo z različnimi časovnimi pasovi, digitalne naprave pa omogočajo stalno dosegljivost.

    Po drugi strani imajo ljudje različne kronotipe – nekateri so bolj jutranji tipi (t. i. škrjančki), drugi pa večerni (sovice). Ta razlika je v veliki meri genetsko pogojena. Ker je družba pogosto organizirana po jutranjem ritmu, so večerni tipi pogosto prisiljeni delovati v ritmu, ki zanje ni optimalen.

    Alkohol in marihuana kot pomoč pri spanju?

    V družbi je precej razširjeno prepričanje, da lahko alkohol ali marihuana pomagata pri spanju. Dr. Dolenc Grošelj opozarja, da to ni dobra rešitev.

    Alkohol lahko sicer skrajša čas uspavanja, vendar hkrati poruši arhitekturo spanja. Spanje postane bolj plitko in manj kakovostno. Pri ljudeh z motnjami dihanja v spanju lahko alkohol celo poslabša dihalne pavze in predstavlja zdravstveno tveganje.

    Podoben učinek ima tudi marihuana: pomaga lahko pri uspavanju, vendar zmanjšuje globoko spanje, ki je ključnega pomena za obnovo organizma.

    Kaj se ponoči dogaja v možganih

    Dober spanec je temelj zdravja – ob prehrani in gibanju ga stroka uvršča med ključne stebre dobrega počutja. Foto:Marko Feist
    Dober spanec je temelj zdravja – ob prehrani in gibanju ga stroka uvršča med ključne stebre dobrega počutja. Foto:Marko Feist
    Eden najzanimivejših znanstvenih vpogledov v zadnjih letih je odkritje, da se med globokim spanjem v možganih aktivira tako imenovani limfatični oziroma glifatični sistem. Ta pomaga odstranjevati nevrotoksine, kot sta beta-amiloid in tau protein.

    Kopičenje teh snovi je povezano z razvojem demence. Zato mnogi raziskovalci danes menijo, da je ena najpomembnejših funkcij spanja prav ohranjanje zdravja možganov in preprečevanje kognitivnega upada.

    Ali lahko nadomestimo spanec?

    Čeprav sodobna tehnologija omogoča vedno več, strokovnjaki menijo, da spanja ne bomo mogli preprosto nadomestiti.

    Spanec ima številne funkcije: omogoča obnovo telesa, uravnavanje imunskega sistema, utrjevanje spomina, izločanje rastnega hormona in številne druge procese. Kot pravi dr. Dolenc Grošelj, bi bilo spanje največja napaka evolucije, če ne bi bilo nujno – vendar v resnici predstavlja enega ključnih pogojev za preživetje.

    Spanec kot temelj zdravega življenja

    Med globokim spanjem možgani odstranjujejo nevrotoksine, ki so povezani s staranjem in demenco. Foto:Marko Feist
    Med globokim spanjem možgani odstranjujejo nevrotoksine, ki so povezani s staranjem in demenco. Foto:Marko Feist
    Na koncu sogovornica poudarja, da o spanju ne bi smeli govoriti samo takrat, ko se pojavi nespečnost. Pomembneje je razumeti, da je spanec eden temeljnih stebrov zdravega življenja.

    Če dobro spimo, smo čez dan bolj zbrani, bolj varni, bolj učinkoviti in tudi bolj prijazni do ljudi okoli sebe. V tem smislu je spanec lahko ena najmočnejših »supermoči«, ki jih imamo na voljo – popolnoma naravna, a pogosto spregledana.

     

     

    spanjeraziskavanespečnostleja dolenc grošeljzdravjemožganistresmotnje spanjazaspanostzdrav spanecspalne navadesupermočpodkast

