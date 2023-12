Spektra: Urbano poslovno-stanovanjsko središče Šiške

Stanovanjski stolpnici sta arhitekturni presežek in bosta zaradi svoje odlične lokacije postali dom marsikateremu ambicioznemu posamezniku. Kompleks Spektra je namreč neposredno ob uvozu na ljubljansko severno obvoznico, prav tako pa stoji nedaleč od ljubljanskih poslovno-trgovskih središč. Tako ponuja odlično izhodišče za vse dnevne poslovne migracije.

Sodobno udobno bivanje za ambiciozne

Stolpnici v enaindvajsetih nadstropjih vsebujeta 214 stanovanj, kupci pa imajo na voljo vse od garsonjer do 4-sobnih stanovanj s pripadajočimi ložami ali atriji. Vsa stanovanja vključujejo najsodobnejše sisteme ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja, ki tako skrbijo za popolno udobje. Visoki stropi in steklene zunanje stene v stanovanja prinesejo ogromno dnevne svetlobe, kar stanovalcem izboljša udobje bivanja, prav tako pa tudi razmere za delo iz domače pisarne.

Visoki stropi in steklene zunanje stene v stanovanja prinesejo ogromno dnevne svetlobe. FOTO: Spektra

Poleg tega se kompleks Spektra ponaša tudi s številnimi poslovnimi prostori v pritličju, ki ponujajo razne poslovne priložnosti, od gostinskih lokalov, pisarn do trgovin. Teh je seveda dosti tudi čez cesto, v nakupovalnem središču Aleja. Stanovalci imajo dostop do zasebnega parka nad trgovsko-poslovnim delom stavbe.

Stolpnici v enaindvajsetih nadstropjih vsebujeta 214 stanovanj. FOTO: Spektra

Prelepi razgledi na panoramo mesta in mogočne alpske gorske verige, vidni iz višjih nadstropij stolpnic, tako zaokrožijo edinstveno bivalno izkušnjo v Spektri.

Na voljo 3- in 4-sobna stanovanja

V Spektri lahko ambiciozni posamezniki uživajo v izjemnih bivalnih izkušnjah s panoramskim pogledom, na voljo so namreč stanovanja z dvema ali tremi spalnicami, idealna za mestni način življenja. Prostorne spalnice zagotavljajo miren kraj za regeneracijo brez zunanjih motenj, okna imajo namreč izjemno protihrupno zaščito, medtem ko svetle dnevne sobe postanejo središče vsakodnevnega počitka in dela. V sklopu kompleksa je tudi zasebni fitnes, kjer se posamezniki lahko posvetijo svoji telesni pripravljenosti. Fitnes je tudi dovolj prostoren za sproščujoče vaje in treninge sredi mestnega vrveža.

Fitnes je tudi dovolj prostoren za sproščujoče vaje in treninge sredi mestnega vrveža. FOTO: Spektra

Več o bivanju v najvišjih stanovanjskih stolpnicah v Sloveniji si preberite na spektra.si. Povpraševanje za 3- in 4-sobna stanovanja pošljite na info@spektra.si.

