Spirit nad Sij zaradi dividend

Družbe, ki so dobile državno pomoč za blaženje posledic drage elektrike, ne smejo izplačevat dividend. Omejitev pa ne velja za krovne družbe, če so hčerinske prejele pomoč. Skupščina Sija, Slovenske industrije jekla, se je odločila za izplačilo 5,8 milijona evrov dividend. Minister Han je zato izplačilo pomoči zamrznil in jim poslal inšpekcijo. Na majski skupščini je Republika Slovenija kot četrtinska lastnica glasovala za izplačilo dividend, je razvidno iz zapisnika skupščine.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je danes na podlagi prejetih informacij o možnem izplačilu dividend družbe Sij pozval to družbo, da njene hčerinske družbe prejeto pomoč vrnejo, če bodo dividende izplačane. Na podlagi prejetih informacij bo pristojna agencija Spirit Slovenija tudi začasno zamrznila nadaljnja izplačila zadevnim štirim hčerinskim podjetjem Sij Acroni, Sij Metal Ravne, Sij ZIP Center in Sij Ravne Systems ter uvedla nadzor nad podjetji, da ugotovi skladnost njihovega poslovanja z zadevnim zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize ter pravili o državnih pomočeh, so sporočili iz MGTŠ.

Spomnimo, Skupščina Sija, v kateri ima družba Dilon (v lasti ruske družine Zubicki) 72,2-odstotni delež osnovnega kapitala (74,3 odstotka glasovalnih pravic), med lastniki pa sta še Republika Slovenija (25 odstotkov osnovnega kapitala), je konec maja sklenila, da bo od 102,7 milijona evrov bilančnega dobička za izplačilo dividend za lani namenila 5,8 milijona evrov oziroma 6,01 evra bruto na delnico. Rebpublika Slovenija je - tako zapisnik skupščine, ki je javno dosegljiv na Ajpes - glasovala za izplačilo dividend.

Krovna družba Sij za pomoč ni zaprosila in je ni dobila. Pomoč so zaprosila štiri hčerinska podjetja Sija, in sicer jim je bilo doslej izplačanih dobrih 2,42 milijona evrov pomoči.

Zakaj varovalka ne deluje

Minister Matjaž Han pri tem poudarja: »Osnovni namen zakona je pomagati slovenskemu gospodarstvu oziroma podjetjem, ki jih je prizadela energetska kriza. Slovenskim podjetjem smo namenili 400 milijonov evrov javnega denarja. Vsekakor ni bil namen dajati državno pomoč podjetjem, ki te pomoči ne potrebujejo tako nujno.«

Posebej je poudaril: »V zakonu smo zato jasno napisali prepoved izplačila dobička, in sicer podjetje, ki je prejelo pomoč za 2023, letos ne sme izplačati dobička za katerokoli leto in dobička letošnjega leta ne sme izplačati kadarkoli v prihodnjih letih. Te omejitve veljajo za prejemnike pomoči, in ne za povezane družbe.« Poleg tega podjetje ne sme nakupovati lastne delnice ali lastne poslovne deleže, izplačati nagrade oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu.

Minister Han je pri tem pojasnil, da vlada v zakon ni vključila določbe o prepovedi izplačil dobička tudi za krovne ali povezane družbe predvsem, ker ni želela spraviti v neenakopraven položaj slovenskih krovnih družb v primerjavi s krovnimi družbami, ki imajo sedež v tujini. Za krovne družbe v tujini namreč določbe slovenske zakonodaje ne veljajo niti nad njimi ni možen nadzora. Enake določbe o prepovedi o izplačilih dobička so bile že v protikoronskih zakonih za pomoč gospodarstvu med pandemijo koronavirusa.