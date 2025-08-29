SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

Na podlagi izraženega interesa bo agencija oblikovala seznam sejmov, na katerih bo organizirala skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva.

Z namenom spodbujanja uspešnega mednarodnega poslovanja slovenskih podjetij javna agencija SPIRIT Slovenija načrtuje izvedbo skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2026 in 2027. Sejemski nastopi namreč prispevajo k bolj učinkovitemu poslovanju podjetij v tujini, saj omogočajo predstavitev izdelkov, storitev in tehnoloških rešitev potencialnim poslovnim partnerjem, pridobitev novih poslovnih stikov in spoznavanje tujega trga.

Prednosti skupinske predstavitve

Slovenski razstavni prostor na sejmu Arab Health 2025. FOTO: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Udeležba na sejmu v okviru skupinske predstavitve v organizaciji SPIRIT Slovenija vam zagotavlja lažjo in stroškovno učinkovitejšo sejemsko predstavitev. Agencija prevzame organizacijo sejemskega nastopa, s sejmiščem se pogaja za čim boljšo umestitev razstavnega prostora in poskrbi, da je celoten razstavni prostor viden in prepoznaven pod državno znamko I feel Slovenia. Green. Creative. Smart. Poleg tega agencija krije stroške najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpisa razstavljavcev v sejemski katalog. Podjetjem zagotovi tudi celovito podporo pri pripravi na sejemski nastop.

Kako izbrati mednarodni sejem

Sejemska predstavitev slovenskih podjetij na sejmu EUROBIKE 2025. FOTO: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Izbira mednarodnega sejma, na katerem se podjetje predstavlja, je odvisna od podjetja in njegove panoge, strategije mednarodnega poslovanja, izvoznih načrtov in finančnih sredstev. Pri odločanju bodite pozorni na tematiko sejma in strukturo obiskovalcev, ki predstavljajo vaše potencialne stranke. Najprimernejši so specializirani mednarodni sejmi, ki so panožno usmerjeni na določene izdelke in storitve ter ciljne skupine odjemalcev in strokovne obiskovalce, ki so tematsko povezani z razstavljavci.

Za pomoč ter nasvet pri izbiri sejma in uspešni izvedbi sejemske predstavitve se lahko obrnete tudi na javno agencijo SPIRIT Slovenija.

Izvedeni in načrtovani sejmi

Slovenska podjetja s področja pekarske industrije in slaščičarstva na sejmu IBA 2025. FOTO: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Letos je SPIRIT Slovenija že izvedel skupinske predstavitve na sejmih ARAB HEALTH v Dubaju, IDEX v Abu Dabiju, IBA v Düsseldorfu, TRANSPORT LOGISTIC v Münchnu in EUROBIKE v Frankfurtu. Jeseni sledijo še sejmi ANUGA v Kölnu, K v Düsseldorfu in GITEX Global v Dubaju. V letu 2026 se bodo slovenska podjetja predstavila na sejmih WORLD HEALTH EXPO v Dubaju, EUROSATORY v Parizu in ELECTRONICA v Münchnu, seznam pa se bo dopolnjeval skladno z interesom podjetij in razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

Rok za oddajo interesa za udeležbo na skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini je 5. september 2025.

Več informacij o sejemskih predstavitvah in drugih storitvah javne agencije SPIRIT Slovenija za slovenske izvoznike najdete na spletni strani www.izvoznookno.si.

Naročnik oglasne vsebine je SPIRIT Slovenija, javna agencija