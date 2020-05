Spirit Slovenija zbira projekte za münchenski sejem 

Ljubljana – Agencija Spirit Slovenija z javnim povabilom išče tržno zanimive investicijske projekte za skupinsko sejemsko predstavitev na mednarodnem investicijsko-nepremičninskem sejmu Expo Real 2020, ki bo med 5. in 7. oktobrom 2020 v Münchnu.



Čeprav se nekateri poslovni dogodki zaradi zdravstvenih in gospodarskih razmer selijo v virtualni svet, organizatorji sejma še računajo, da se bo največji investicijsko-nepremičninski sejem v Evropi odvil v živo, sporočajo iz Spirita.



Agencija išče zanimive investicijske projekte med razvojno-industrijskimi podjetji (»industrial developer«), regionalnimi razvojnimi agencijami, inženiringi, planerskimi in projektantskimi podjetji, družbami za vodenje in izvedbo projektov ter nepremičninskimi agencijami, ki se bodo skupaj predstavili na razstavnem prostoru Spirit Slovenija. Rok za oddajo vlog je najkasneje do 25. 5. 2020.



Lani je bilo na sejmu 2190 razstavljavcev iz 45 držav, našteli pa so več kot 47.000 obiskovalcev iz 76 držav.