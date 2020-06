Spodbuda 3000 evrov za podjetnice začetnice

Ljubljana - Javna agencija Spirit Slovenija je objavila javni natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model podjetnic začetnic, v okviru katerega bodo s po 3000 evri nagradili najboljših 35 predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu 2019 in 2020.



Kot so sporočili iz Spirita, je pred kratkim 200 udeležencev uspešno zaključilo spletno podjetniško usposabljanje »ABC podjetništva,« med katerimi je bilo 106 podjetnic začetnic. Slednje se lahko prijavijo na javni natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model podjetnic začetnic, rok za prijavo pa je 15. junij 2020, do 12. ure.

Oktobra predstavitev poslovnih modelov

V okviru natečaja bo obenem 70 podjetnic z najbolje ocenjenimi vlogami prejelo brezplačno mentorsko pomoč za pripravo ustrezne predstavitve svojega poslovnega modela. Na oktobrskem poslovnem dogodku bodo v obliki kratkih predstavitev (pitchev) predstavile svoj poslovni model, najboljših 35 pa bo prejelo finančno spodbudo za uspešnejši začetek samostojne poslovne poti. Sredstva bo preko Spirit Slovenija zagotovilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.



Spirit Slovenija že vrsto let spodbuja brezposelne ženske s terciarno izobrazbo k vključevanju v žensko podjetništvo, torej, da bi za svojo prihodnjo karierno pot izbrale samozaposlitev oziroma ustanovitev lastnega podjetja. V začetku leta 2019 sta Spirit Slovenija in Doba fakulteta pripravili spletni program podjetniškega usposabljanja za podjetnice začetnice »ABC podjetništva«. Namen programa je bil ženskam, ki so podjetnice začetnice, omogočiti priložnost za razvoj podjetniških kompetenc. Letos pa je program, ki se je ravno zaključil, potekal na petih SPOT točkah.