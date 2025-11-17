Spodbude gospodarstvu boljše kot carinska zaščita

Ameriški predsednik Donald Trump se hvali, da ZDA s carinami služijo milijarde. Carinski prilivi so se res povečali, vendar Trump ne omenja izpada davkov, ki je stranski učinek uvedenih carin. Vseeno je pričakovati, da se bodo ovire mednarodni trgovini zaradi nove ameriške politike povečale, tudi Evropa se vse bolj brani agresivnega kitajskega gospodarstva.

Kako delujejo carine in kakšen je dejanski učinek na ameriško gospodarstvo in proračun?

Koliko carin poberejo ZDA in EU?

Kje so težave carinskih zaščit in kakšne so druge rešitve?