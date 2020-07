Spodbude za razvoj novih produktov v lesarstvu

Namesto štirih načrtovanih le en lesni center v državi Preberite še:

Ljubljana -je objavil razpis za spodbude za mikro, mala in srednje velika podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0. Zanje se bodo lahko prijavila podjetja v lesnopredelovalni panogi, ki uvajajo nove ali izboljšane izdelke na področju rabe in obdelave lesa in lesnih tvoriv, tj. kjer znaša delež lesa več kot 50 odstotkov.Podjetja bodo lahko prejela nepovratna sredstva v višini od 50.000 do 500.000 evrov v obdobju dveh let oziroma bodo lahko sofinancirala upravičene stroške, povezane s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme do največ 45 odstotkov. To bo omogočilo prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter hkrati dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.Skupno je razpisanih 6,2 milijona evrov nepovratnih sredstev, ki naj okrepilo najmanj 12 podjetij v lesnopredelovalni panogi v vzhodni in zahodni kohezijski regiji. Prvi rok za prijavo je 2. september, naslednji pa 11. november ter 15. februar 2021, 15. maj 2021 in 15. september 2021.Kot navajajo v Slovenskem podjetniškem skladu, se želi z razpisom tudi dolgoročno odpravljati posledice pandemije covid-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi, saj se z razpisom stremi k povečanju predelovalnih zmogljivosti v lesnopredelovalni verigi. S tem bo omogočena večja samooskrba in manjša odvisnost od razmer na tujih trgih pri porabi doma posekanega lesa.