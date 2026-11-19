Izklicna cena 135.000 evrov za skoraj 40 kvadratnih metrov veliko stanovanje v Ljubljani, s kletjo in parkirnim mestom, je privabila številne kupce. Ponudbe so hitro dvigale ceno, po skoraj 40-minutnem podaljšanju pa je kupec s poslednjo ponudbo določil pošteno vrednost nepremičnine. Zdaj mora le še v roku nakazati kupnino, sicer bo ostal brez varščine. Blokovski kompleks Celovški dvori, ki je v Šiški v Ljubljani, je precej znan. Sosesko je leta 2010 zgradil velenjski Vegrad, ki ga je vodila Hilda Tovšak. Gradbinec je propadel, veliko stanovanj pa je končalo na dražbah. Pred dražbami so se po forumih razširili številni zapisi, češ da tam vlada kriminal. Omenjali so prostitucijo, prepovedane droge, tatvine, rope, vandalizem, našli so menda celo tulce nabojev, v prazna stanovanja pa da ...