Spor v ESS zaradi božičnice se zaostruje

Delodajalcev na sejo ne bo, sinidikati pa so nasprotovali preklicu seje. ESS bo tako nesklepčen.

Čeprav delodajalcev na jutrišnjo sejo Ekonomsko-socialnega sveta ne bo, je kolegij ESS ni preklical. Temu so namreč nasprotovali sindikati. Delodajalci medtem vztrajajo pri včeraj napovedani prekinitvi prekinitvi aktivnosti znotraj sveta, dokler ne dobijo odgovorov, zato jih na sejo ne bo. V primeru, da se bosta postopka sprejemanja zakona o božičnici in normirancih v državnem zboru nadaljevala, grozijo celo z izstopom iz ESS. Kot je po izredni seji kolegija za STA pojasnil predsedujoči ESS in glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitja Gorenšček, so delodajalci vladi ...