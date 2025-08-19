Sporazum za razvoj biotehnologije in farmacije

Rektorji vseh treh javnih univerz v Sloveniji in predstavnika zavoda Biotech Hills, ki združuje ekosistem v biotehnološki panogi, so podpisali strateški sporazum o sodelovanju. Sporazum predstavlja pomemben korak za dolgoročno krepitev slovenskega biotehnološkega in farmacevtskega ekosistema ter povezanost akademske sfere z gospodarstvom, so ob tem sporočili iz Biotech Hills.

S podpisom sporazuma stopamo na pot hitrejšega pretoka informacij med akademsko sfero in gospodarstvom, krepitev raziskav in razvoja, internacionalizacije znanja in spodbujanja mladih podjetniških pobud, je ob podpisu dejal predsednik sveta zavoda Biotech Hills Boštjan Čeh, ki je ob direktorju zavoda Niku Prebilu v imenu zavoda podpisal sporazum. »Slovenija ima izjemno priložnost, da postane vodilni biotehnološki center v Evropi. Za to pa je nujno sodelovanje,« je dejal Čeh. Njihova vizija je, da bi Slovenija postala najprivlačnejša država v Evropski uniji za raziskave, razvoj in proizvodnjo v biotehnologiji in farmaciji.

Rektorji vseh treh javnih univerz v Sloveniji in predstavnika zavoda Biotech Hills so podpisali strateški sporazum sodelovanju. Foto Blaz Samec

Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič je poudaril pomen biotehnologije, ki je ena vodilnih panog na svetu, izjemno pomembna je tudi za Slovenijo, z novimi investicijami pa se bo njen pomen še povečal. Dodal je, da investicije v državo v veliki meri prihajajo zaradi kadrov, ki jih vzgajajo na slovenskih univerzah: »Pobuda Biotech Hills je izjemno pomembna za razvoj celotnega področja biotehnologije, saj bo povezovala tako akademsko sfero kot gospodarstvo in predvsem nudila pomoč pri razvoju novih majhnih biotehnoloških podjetij, ki se intenzivno razvijajo.«

Rektor Univerze v Mariboru Zdravko Kačič je dodal, da se na univerzah trudijo čim bolj prisluhniti industriji. Zato letos uvajajo nov študijski program farmacija, v zadnjem letu pa so oblikovali nove študijske smeri na področju biokemije.

Kader je konkurenčna prednost Slovenije

Agilnost pri uvajanju študijskega programa farmacije v Mariboru je izpostavil tudi minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič. Ta je omenil tudi pričakovano gradnjo več kot 130 milijonov evrov vredne nove fakultete za farmacijo v Ljubljani. »Pri razvoju in raziskavah velikokrat govorimo o financiranju. Pri farmaciji ne gre toliko za financiranje znanosti, kot za zagotavljanje kvalificiranega kadra. Ta pa je konkurenčna prednost Slovenije,« je izpostavil Papič.

Papič je izpostavil novi zakon o visokem šolstvu, ki določa postopno zviševanje javnih sredstev za visoko šolstvo z zdajšnjih 0,6 odstotka BDP do 1,5 odstotka ter novelo zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki dviguje sredstva za znanost, raziskave in inovacije. Po njegovem mnenju pa je še veliko prostora za izboljšanje prenosa znanja iz akademske sfere v gospodarstvo – in obratno.