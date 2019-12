Sporočilo VW dobaviteljem: E-mobilnost in ogljična nevtralnost nimata alternative

Ljubljana – Ogljična nevtralnost in električna mobilnost nimata alternative. To so predstavniki nemškega Volkswagna večkrat poudarili v pogovoru s slovenskimi avtomobilskimi dobavitelji in ministrom za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, je dejal slednji.



»Osredotočeni so na avtomobile prihodnosti, električni pogon, digitalno omrežje, avtonomno vožnjo,« je po obisku nemškega avtomobilskega koncerna, ki ima 12-odstotni delež svetovnega avtomobilskega trga, dejal Zdravko Počivalšek. S Volkswagnom sodeluje 13 podjetij, članov Slovenskega avtomobilskega grozda. Potencial sodelovanja pa je e-mobilnost, razvoj baterij, digitalizacija avtomobilov in cestne infrastrukture ter novi materiali in tehnologije, je naštel minister.



»Dogovorili smo se za nadaljnje korake glede novih sodelovanj na področju brezogljične mobilnosti. Čas je, da podjetja naredijo korake naprej v tej smeri. Električno mobilnost spodbujamo preko Eko sklada, in sicer za nakup e-vozil in za postavitev e-polnilnih postaj,« je dejal Počivalšek in dodal, da je cilj imeti 200.000 električnih in hibridnih vozil ali 17 odstotkov vseh do leta 2030. Trenutno je sicer v Sloveniji registriranih 1900 e-vozil.



Počivalšek je dejal, da so Volkswagnu predstavili možnost investiranja v Sloveniji. Konkretnih projektov glede tega sicer ni.



Delegacija gospodarskega ministrstva je Volkswagen v nemškem Wolfsburgu obiskala z direktorico Slovenskega

avtomobilskega grozda Tanjo Mohorič, predsednikom uprave Kolektorja Radovanom Bolkom in direktorjem Hidrie Iztokom Seljakom. N. G.