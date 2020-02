Šport odpira srca in vrata tudi gospodarstvu

Marljivost, red, disciplina, čistoča in navdušenje nad športom so lastnosti, ki jih imamo in cenimo tako ljudje v Sloveniji kot na Japonskem. Kolektivni duh, izjemno spoštovanje do starejših, nemočnih in tradicije pa so lastnosti, ki bi se jih Slovenci lahko učili od Japoncev, meni slovenski olimpionik Miro Cerar, vodja slovenske olimpijske reprezentance v Tokiu in častni predsednik slovensko-japonskega poslovnega kluba.Konec oktobra lani je minilo 55 let, odkar je danes 80-letni slovenski telovadec Miro Cerar na olimpijskih igrah v Tokiu postal prvi slovenski olimpijski prvak v povojnem času, dan pozneje je olimpijskemu naslovu na ...