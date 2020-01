Športni terenci čez vse, dizel ni več izgubljal

Prodaja avtomobilov v Sloveniji lani sicer ni več rasla, a na tem področju tudi ni bilo kakega podora. Večje spremembe so se, kot vselej, dogajale med samimi tržnimi segmenti: še naprej so pridobivali športni terenci, se je pa umirilo prejšnje strmo upadanje prodaje dizelskih avtomobilov. Električni so rasli, vendar so imeli še majhen tržni delež. Če pogledamo širše, je bilo razmeroma dobro prodajno leto tudi v celotni Evropski uniji, podobno velja za ZDA, ne pa za Kitajsko.Lani je bilo pri nas na novo registriranih 73 tisoč avtomobilov, kar je po podatkih evropskega panožnega združenja Acea zelo blizu predlanski številki ...