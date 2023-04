Sprememba pri predčasnem poplačilu kredita

Zveza potrošnikov Slovenije je zaradi neustreznih praks obračunavanja in prikazovanja zmanjšanja skupnih stroškov v primeru predčasnih odplačil banke in hranilnice preko njihovega združenja v letu 2020 pozvala k doslednemu izvajanju določil zakona. O teh ravnanjih je obvestila tudi Banko Slovenije. Prizadevanja ZPS v korist potrošnikov so naposled dobila epilog.

»Kreditojemalec, ki v celoti ali delno predčasno poplača obveznosti iz kreditne pogodbe, je upravičen do vračila dela skupnih stroškov kredita, zaračunanih ob odobritvi. Dajalec kredita mora potrošniku na razumljiv način brezplačno predstaviti zmanjšanje obresti in drugih stroškov ter razliko vrniti kreditojemalcu«, so med drugim v sporočilu za javnost zapisali na Banki Slovenije, kjer od poslovnih bank tudi pričakujejo, da merila oziroma metodologije za izračun zmanjšanja ustreznega dela stroškov pri predčasnem odplačilu kredita ustrezno predstavijo na svojih spletnih straneh in drugih oblikah informacij za potrošnio.

Notarski stroški so izjema

Omenjena razlaga potrjuje to, kar je Zveza potrošnikov Slovenije v tem času vseskozi odločno zagovarjala - uveljavljanje pravice do predčasnega odplačila pomeni tudi vračilo ustreznega dela nadomestil stroškov, provizij in zavarovanj, ki jih potrošnik plača za posojilo. Kot sledi iz sporočila Banke Slovenije, so pri tem izjema notarski stroški, nekatere zavarovalne premije, stroški, povezani z vpisom v zemljiško knjigo, in nekateri drugi stroški, ki jih zaračunajo tretje osebe za že opravljene storitve.

Kolikšen del znižanja skupnih stroškov se bo v konkretnem primeru dejansko prelil v končno ceno za potrošnika, bo pokazal poseben obračun dajalca kredita. Zakon namreč izrecno navaja, da je dajalec kredita potrošniku na razumljiv način in brezplačno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov dolžan predstaviti zmanjšanje obresti in drugih stroškov, ki nastanejo s celotnim ali delnim predčasnim odplačilom kredita. Ali povedano drugače – banke so vas dolžne seznaniti, kolikšen znesek bodo odštele od zneska za poplačilo, če boste posojilo odplačali pred pogodbeno dogovorjenim rokom. Če teh informacij ne prejmete, jih zahtevajte!, še pravijo v ZPS.