Spremembe pomenijo priložnosti

Živimo v zanimivih časih. Rušijo se stari sistemi sodelovanja med državami in posamezniki, ki so izoblikovali svet v zadnjih desetletjih. ZDA, najmočnejša država na svetu, postaja transakcijsko usmerjen partner, ki niti ne skriva več, da pri vsem, kar počne, zasleduje izključno svoje interese. Kitajska, druga najmočnejša država na svetu, se bori z notranjimi in zunanjimi izzivi, vendar vztrajno nadaljuje svojo pot. Evropa, ki je bila nekoliko zaspana v zadnjih desetletjih, išče odgovor na vprašanje, kako in kam naprej. Preostale večje in manjše države preračunavajo, kako bo videti prihodnost, ko bo postalo nekoliko bolj jasno, kam peljejo geopolitične, družbene in tehnološke spremembe.

Dinamika sprememb se je v zadnjih letih pospešila. Vojne in nemiri so bili vedno prisotni, vendar so v zadnjem času bolj opazni. Verjetno tudi zaradi tega, ker so se premaknili bliže k vsem nam, ki živimo v Evropi. Na vzhodu že četrto leto poteka vojna med Rusijo in Ukrajino, na zahodu ameriški predsednik Donald Trump ocenjuje pluse in minuse zavzetja Grenlandije. Nestabilnost, ki jo izžarevajo retorika in dejanja ameriške administracije, Evropejci čutimo tako močno, da to postaja vzrok za spremembe, na katere stara celina ni bila sposobna pred še par leti.

Poleg geopolitike ne moremo mimo tehnoloških sprememb, kjer umetna inteligenca prodira v vse kotičke našega življenja. Strokovnjaki še vedno razmišljajo, kakšna bosta obseg in hitrost implementacije umetne inteligence, so pa trenutni pogoji taki, da bosta premoč na tem področju imeli dve državi: ZDA in Kitajska. Tehnološko gledano smo vse manj oddaljeni od prihodnosti, ki se marsikomu zdi znanstvena fantastika.

Živimo v zanimivih časih. Oblikujejo se novi sistemi sodelovanja med državami in posamezniki. Vzpostavljajo se družbeni in tehnološki stebri, ki bodo osnova našega življenja v prihodnjih desetletjih. Svet se spreminja kot neštetokrat v preteklosti. Ali je trenutna situacija manj dinamična kot na primer pred sto leti, v obdobju povojne in predvojne negotovosti, začinjene z gospodarsko krizo in večjimi tehnološkimi spremembami?

Edino, kar je gotovo pri negotovosti, je to, da je to neprijeten občutek. So pa v ozadju negotovosti vedno spremembe. In to je pozitivno. Spremembe pomenijo priložnosti. V dolgoročni perspektivi imajo večjo možnost za uspeh posamezniki, ki razumejo te spremembe in jih znajo izkoristiti sebi v prid. Investiranje je eden od primerov, kjer sprejemanje negotovosti in pogum igrajo ključno vlogo pri doseganju ciljev. Ne glede na vsa vprašanja, ki so trenutno na mizi, je jasno, da se bo geopolitična situacija s časom umirila. Jasno je tudi to, da bo dinamika na področju tehnoloških inovacij postala bolj obvladljiva in začela prinašati otipljive koristi tako na ravni posameznikov kot tudi združenj posameznikov, naj bodo to podjetja ali države. Za investitorje to pomeni veliko zanimivih priložnosti pri segmentih, kjer je trenutno dogajanje najbolj aktivno.