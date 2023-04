Spremembe zakona o javnem naročanju prinašajo razbremenitve za ponudnike

V nadaljevanju preberite:

V nedeljo je začel veljati spremenjeni zakon o javnem naročanju. Novela za ponudnike prinaša dve pomembni administrativni razbremenitvi, pravijo na ministrstvu za javno upravo. Kakšnih sprememb so deležni ponudniki in naročniki? Kakšne spremembe se obetajo letos s spremembo zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti? Kakšno analizo bodo opravili prihodnje leto?