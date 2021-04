Spreminjajoče se paradigme v svetu pandemije

Pritisk delovnega sveta 4.0 sooča zaposlene z vedno večjo delovno intenzivnostjo. K temu so še dodatno prispevale spremembe, povezane s pandemijo, kot so delo od doma, šolanje na domu in pomanjkanje socialnih stikov, kar vse bolj obremenjuje duševno zdravje, motivacijo in zavzetost zaposlenih.Več o tem in o mednarodni konferenci, ki bo potekala 27. aprila 2021, si preberite TUKAJ