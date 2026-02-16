Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM) je eden največjih in hkrati nizkostroškovnih proizvajalcev litija, kalija, joda in nitratov. Za SQM so značilna njegova geološko izjemno ugodna nahajališča litija in kalijeve rude v Čilu. Nizkostroškovno nahajališče Salar de Atacama je zaradi visoke koncentracije litija stroškovno najučinkovitejši vir te alkalijske kovine na svetu. Z rastočo uporabo električnih vozil lahko pričakujemo dvomestno letno rast svetovnega povpraševanja po njem, kar je ena najboljših napovedi rasti med vsemi surovinami.

SQM je po proizvodnji litija vodilni v svetu. Litijev karbonat se običajno pridobiva bodisi s cenejšim izhlapevanjem slanice bodisi z dražjim rudarjenjem minerala spodumen. SQM ga v nahajališču Salar de Atacama pridobiva z izhlapevanjem. Trenutno je družba v procesu širitve svojih čilskih proizvodnih zmogljivosti litijevega karbonata in litijevega hidroksida. SQM in državno podjetje Codelco sta decembra 2025 prenesla svojo čilsko dejavnost za proizvodnjo litija na skupno družbo z imenom Nova Andina Litio. SQM ima v omenjenem podjetju malo manj kot 50-odstotni lastniški delež.

Delnica SQM in Pogodbe NaLitij Foto Gm Igd

Konkurenčne prednosti SQM temeljijo na stroškovni prednosti pri proizvodnji litija, joda in specialnih gnojil, ki izhaja iz njihovih sredstev v obliki slanice in kalijeve rude v severnem Čilu. Salar de Atacama je eno najbolj sušnih območij na svetu in največja slana ravnica v Čilu z izjemno visoko stopnjo izhlapevanja in majhno količino padavin. Sneg z Andov se tali in teče pod zemljo v bazene slanice z najvišjo koncentracijo litija na svetu. Podjetje črpa slanico na površje v mrežo izparilnih bazenov, kjer voda izhlapeva približno 18 mesecev. Za seboj pusti koncentrirano litijevo slanico, ki se nato predela v litijeve derivate, vključno z litijevim karbonatom in litijevim hidroksidom za baterije.

SQM v partnerstvu z Wesfarmersom širi tudi avstralski projekt Mount Holland. Proizvodnja koncentrata teče od leta 2024, rafinerija pa je v fazi zagona. Polna zmogljivost bo dosežena konec leta 2026. S prevzemom Azure Minerals ima SQM tudi 60-odstotni delež avstralskega nahajališča Andover, kjer se bo proizvodnja predvidoma začela po letu 2030.

Kot največji svetovni proizvajalec joda SQM pričakuje rast povpraševanja zaradi staranja prebivalstva. Vodilni so tudi pri specialnem kalijevem nitratu, kjer rabo spodbuja prehod na kakovostnejšo prehrano na trgih v razvoju.

Eno ključnih tveganj za SQM je nihajnost cen litija. Cene lahko padejo zaradi počasnejše rasti povpraševanja po električnih vozilih, litij bi lahko izpodrinile nove baterijske tehnologije, kot so natrij-ionske baterije, tveganje pa predstavlja tudi prehitra rast nizkostroškovne ponudbe litija – vse to lahko vpliva na dolgoročno nižanje cen litija. Tveganja izhajajo tudi iz drugih virov. Skupno podjetje SQM za proizvodnjo litijevega hidroksida v Avstraliji je kapitalsko intenzivno. Projekt vključuje dodatna tveganja. Ne družba SQM ne družba Wesfarmers nimata izkušenj z upravljanjem projektov pridobivanja litija iz trdih kamnin. Dodatno tveganje pa prinaša tudi skupno podjetje s čilsko vlado.