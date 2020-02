Srbska guvernerka raje ne bi prodala Komercijalne banke

Ljubljana - Komercijalne banke iz Beograda ne bi smeli privatizirati, pač pa bi jo morali zadržati v državnem lastništvu, tako kot poštno hranilnico, je danes izjavila guvernerka Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković, poroča srbska agencija Beta.



»Če mene vprašate, Komercijalne banke ne bi bilo treba prodati, saj je država pokazala, da je lahko odgovorna lastnica banke. Res pa sem jaz guvernerka, nisem delničarka banke in se ne sprašujem o njeni prodaji,« je povedala in dodala, da NBS samo ocenjuje ugled kupca banke. Odločitev o prodaji Komercijalne banke, druge največje v Srbiji, je po njenem »na strani države in ne pričakujem, da bo kdo zaradi mojega stališča spremenil svojo odločitev ali pa se razjezil.«



Kot je znano, je najboljšo ponudbo za nakup 83,23 odstotka delnic Komercijalne banke, ki so v državnem lastništvu, dala NLB, pogovori s srbsko vlado o ponujenih pogojih pa naj bi bili kmalu končani. Ponudbi sta oddali še Raifeisen in AIK banka v lasti Miodraga Kostića)



In še to: NLB, ki za Komercijalno banko ponuja 450 milijonov evrov, bo svoje lanske poslovne rezultate predstavila jutri.